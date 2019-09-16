0553 313 94 23

Lisanslı Depoculuk projesinin yer teslimi yapıldı

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının geleceği için büyük önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ilahesinin sonuçlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
Lisanslı Depoculuk projesinin yer teslimi yapıldı

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının geleceği için büyük önem arz eden Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesinin yapım ilahesinin sonuçlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.


Lisanslı Soğuk Hava Deposunun yapılacağı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, müşavir firma ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar ile ilgili bazı bilgiler verdi. Başkan Gürkan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte organize ettiğimiz Lisanslı Depoculukla ilgili yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. İhale süreci ve aşamaları ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardandan yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Yüklenici firmamız tarafından en kısa süre içerisinde gerekli kazı çalışmaları yapılarak, temel atma aşamasına getirilecek ve akabinde de hemşehrilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz törenle temelini atacağız. Lisanslı Depoculuk projesini Malatyalı kayısı üreticisinin sigortası olarak değerlendiriyorum. Kayısı üreticimiz ihtiyacı kadar olan kısmı satacak ve ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Üreticimiz geri kalan ürününü Lisanslı Depoculuk sayesinde bekletme imkanına kavuşacaktır. Üreticimize sağlanan bu imkan ile kendilerini ezdirmeyecek, ürünlerini yok pahasına, düşük fiyatla satma mecburiyetinden kurtulmuş olacaklardır. Lisanslı Depoculuk projesinde, yer teslimi sürecinde, temel atma, inşaat sürecinin tamamlanması ve faaliyete geçmesinin akabinde yapmış olduğumuz sözleşmede bütün birimlerin bütün yapıların sürdürülebilirlik noktasındaki devamı çok önemli. Sürdürülebilirlik noktasında gerekli şartnameyi yüklenici firmaya ve ilgili diğer yetkililere test ettirdik. İşin devamı noktasında en az 1-2 yıl içerisinde Lisanslı Depoculuğun çalışma usul ve esaslarına uygun bir şekilde bizzat yüklenici firma tarafından bunun takibi yapılacaktır. Lisanslı Soğuk Hava Deposu sağlıklı ve işlevsel anlamda da aktif olması sağlanacaktır. Aksi takdirde zaman zaman bu tür depoların yapılıp daha sonra bina mezarlığına dönüştüğünü müşahede ediyoruz. Lisanslı Depoculuğun ülkemize, Malatya’mıza ve kayısı üreticimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.


Daha sonra ise Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu için bir protokol imzalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir daha çok uluslararası pazarlara açılacak
    1. Eskişehir daha çok uluslararası..
    2. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    3. İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle..
    4. Yaşlı şahsın ölümünden jeotermal..
    5. Şanlıurfa’da çevik kuvvet köprülü..
    6. Tarhana cipsi nasıl yapılır? Tarhana..
    7. Terör örgütü PJAK'a katılan çocukları..
    8. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık..
    9. Tarih ve doğa ile iç içe yürüdüler
    10. Bilecik’te anız yangını
    11. CHP'den "işsizlik ve ekonomi"..
    12. 'Saudi Aramco Petrol tesislerinin..
    13. İl Sağlık Müdürlüğünden Ankara Şehir..
    14. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: Bundan..
    15. Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de..
    16. Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas..
    17. Pastanenin kasasından bir miktar para..
    18. Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2..
    19. THY yurtdışı aktarmalı uçuş nasıl..
    20. Kadın güreşçiler mindere çıkıyor
    21. Mutfakta engel tanımadılar
    22. Bodrum ve Fethiye’nin büyük..
    23. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    24. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    25. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    26. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    27. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    28. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    29. Motorine 7 kuruş zam
    30. Büyükşehir Belediyesi muhtarlara..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!