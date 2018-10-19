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Limon suyunun cilde 4 faydası

Sabah kalkınca içilen limon suyunun cilde çok fazla faydası bilinmektedir. Cildi sadece dışarıdan besleyerek değil, aynı zamanda da içten beslemekte çok önemli. C vitaminini yüksek miktarda içeren limonun cilde faydası vardır.

19 Ekim 2018 Cuma 20:52
Limon suyunun cilde 4 faydası

1. KOLLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLER

Limon suyunun cildinize yardımcı olmasının yollarından biri de kolajen üretiminin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Kollajen, kaslarımızda, kemiklerimizde ve cildimizde bulunan bir proteindir. Cildinizin esnekliğini arttırır. Kolajen cildin daha sağlıklı ve daha canlı görünmesini sağlar.

2. CİLT PARLAKLIĞI SAĞLAR

C vitamini ayrıca sivilce ve diğer cilt sorunlarıyla mücadelede yardımcı olabilir. C vitamini bakterileri ve akneleri temizler ve hassas cilt problemleriyle mücadele eder. Limon ayrıca organlarımızın  detoksifikasyonuna da yardımcı oluyor, böylece ciltte sağlıklı ve canlı bir parıltıya katkıda bulunur.

3. ADRENAL BEZLERİNİ DESTEKELR
Adrenal bezleri, kortizol gibi gerekli hormonları üreten, metabolizma, kan basıncı ve vücudun strese tepkisi gibi fonksiyonları düzenleyen küçük bezlerdir. Diğer taraftan, adrenal, yüksek düzeyde yorgunluğa, cildin renginin değişmesine, zayıf bir bağışıklık sistemine ve hatta vücut ağrılarına bile yol açabilir. Ayrıca ciltte yağ üretimini etkileyebilir ve aknelerin azalmasına neden olabilir.

4. CİLDİ ZARARLI DIŞ ETKENLERDEN KORUR

Çalışmalara göre, C vitamini ile ilgili en önemli gerçeklerden biri, antioksidan fonksiyona sahip olmasıdır, bu da hücreleri serbest radikal hasarından koruduğu anlamına gelir. Serbest radikal hasara, kızartılmış gıdalar, çevre kirliliği, alkol, tütün dumanı ve çok daha fazlası neden olabilir. Serbest radikaller, cildin tahribatına yol açarak, yaşlanmanın hızlanmasına ve ayrıca kanser, parkinson hastalığı ve diğer pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Ne yazık ki, yediğimiz gıdalardan soluduğumuz havaya kadar serbest radikaller her yerde bulunur, bu yüzden cildimizi ve bedenlerimizi korumak için önlemler almamız önemlidir.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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