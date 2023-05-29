Limon, sarımsak ve maydanozun inanılmaz faydası: Limon deyip geçmeyin, beklenmedik etkileri var! Hadi yapabiliriz

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü

Maydanoz, limon ve sarımsak bitkilerinin taze hallerinin sağlıklı bir yolla karıştırılması işlemine kür adı verilmektedir. Bu bitkilerin doğal bir şekilde temizlenerek ve soyularak karıştırıcı yardımı ile besin değerlerini kaybetmeyecek şekilde yoğunlaştırılması gerekmektedir. Doğal kür sabahları aç karnına kahvaltıdan 25-30 dakika kadar önce tüketilmelidir. Günde bir kez tüketimi sağlık açısından yararlı olacağı gibi, aşırı tüketimi elbette ki yan etkiler doğuracaktır.

Öncelikle belirtelim ki,,

Maydanoz sarımsak ve limon kalbe büyük faydası olduğu bilimsel bir şekilde kanıtlanmıştır. Kalp damarlarını açar, kalbi ve kalbi besleyen damarların tıkanmasını engeller. Plak oluşumlarını ve kalbin yağ bağlamasının önüne de yine hazırlanan kür ile geçilebilir. Kan dolaşımının hızlandırılmasına da yardımcı olur.

Maydanoz sarımsak limon kürü ne işe yarar?

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25 günün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Karışımı her gün sabah aç karna yarım bardak içebilirsiniz. Bir diğer kür olan limon sarımsak maydanoz kürü ise kalp damarlarındaki tıkanıklığı giderir ve kan dolaşımını güçlendirir. Bu tarif aç karnına sarımsak limonlu su ve 40 diş sarımsak 2 litre limon suyundan daha iyi.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

12 adet maydanoz (sapı ve yaprağı birlikte)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı limon suyu

yarım su bardağı su

Hazırlanışı:

Yaprakları ve sapları iyice temizlenen maydanoz ile kabuğundan ayrılmış 1 diş sarımsak mutfak robotu içerisine atılarak öğütülür. Ardından taze limondan sıkılmış 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım eklenerek karıştırılmaya devam edilir. Mutfak robotundan çıkarılan karışım tercihe bağlı olarak sıcak ya da ılık suyun içerisine konularak demlenmeye bırakılır. Demlenme süresinin sonunda aç karnına tüketilebilir.

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Limon, sarımsak ve maydanoz kürü faydaları

Hazırlanan kürün özellikle kalp sağlığı açısından faydalı olduğu biliniyor. Faydaları ise:

*Kalp damarlarını açar

*Kalbi besleyen damar ve yolların tıkanmasını engeller

*Kalp damarlarında plak oluşumunu engeller

*Kan dolaşımını hızlandırır.

*İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

*Sindirim sistemini düzenler

*Cilt sağlığını korur

*Daha genç görünüm kazanmayı sağlar

*Saç köklerini güçlendirir

*Kalp damarlarının yağ bağlamamasını sağlar

*Limon, sarımsak ve maydanoz kürü kullanımı

*Limon, sarımsak ve maydanoz kürü bir çay şeklinde şeker ile ya da isteğe bağlı olarak çeşitli baharatlar ile birlikte tüketilebilir. İçerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde direkt olarak cilde ya da saça uygulanarak da kullanılabilir. Cilt maskesi olarak kullanımında ya da saç bakımı tercihinde banyolardan önce kullanımı tavsiye edilir.

Maydanoz sarımsak limon kürü zayıflatır mı?

Maydanoz limon kürü ile zayıflama planlarınız daha hızlı gerçekleşebilir. Maydanozun içinde bulunan vitaminler sayesinde, metabolizmanızı hızlandırıp kilo kaybedebilirsiniz.

Limon, sarımsak ve maydanoz kürü zararlı mıdır?

Özellikle kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu sağlık üçgeninin bilinen nadir zararları olarak tansiyonu düşürmesi sayılabilir. Bu sebeple hipotansiyon olarak da bilinen düşük tansiyon hastalığına sahip kişilerce tüketimi önerilmez. Ayrıca bu birleşimin tansiyona etkisi büyük olduğundan tüketimi sırasında 3 gün boyunca sarımsak ekleyerek, sonraki 3 gün sarımsak kullanmayarak tüketilmesi önerilir. 9 günlük tüketimden sonra 3 gün ara verilmesi de tavsiye edilen kullanım şekilleri içindedir.

İbrahim Saraçoğlu maydanoz limon sarımsak kürü faydaları: İbrahim Saraçoğlu’nun özel bir tarifi olan maydanoz, limon, sarımsak kürü kalp ve damar hastalıkları için mükemmel kürdür. Özellikle kalp damarlarına iyi geldiği için kalbin daha sağlıklı olmasını da sağlamaktadır. Ayrıca tarifi mutlaka reçetesine göre yapılmalı ve uygulanmalıdır.

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