Etkilerini söylediğimizde soğuk duş alacaksınız: Vücudunuzda şok etkisi! Herkes yaptı, başladılar! İşte detay...

Soğuk duş almak, her ne kadar ürkütücü gelse de metabolizmayı hızlandırmak gibi sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Dünyadaki en rahat şey olmayabilir, ancak soğuk su altında duş almanın sağlığınızı nasıl etkilediğini deneyebilir ve görebilirsiniz. İşte soğuk su ile yıkanmanın vücudunuza etkileri:

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR

Soğuk su vücudunuza çarptığı anda, sıcaklığını korumak için kanınız çok daha hızlı dolaşmaya zorlanır. Ancak soğuk duşlar sporcular için de çok idealdir. Çünkü yaralanmaların çok daha hızlı üstesinden gelmesine yardımcı olur. Bu yüzden zedelenmiş vücut kısımlarında buz kullanırlar.

KAŞINTILI VE DONUK CİLDİ AZALTIR

Doğal olarak kuru cilde sahip olan veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarından muzdarip olan kişiler, sıcak bir duştan sonra genellikle kaşıntı hissederler. Bununla mücadele etmenin bir yolu, suyun sıcaklığını mümkün olduğunca düşürmektir. Böylece kaşıntıyı giderecek.

METABOLİZMAYI STABİLİZE EDER

Kahverengi yağın, tüm insanların doğuştan sahip olduğu yağ türü olduğunu ve soğuk duş alarak aktif hale geldiğini söyleyerek başlayalım. Onu harekete geçirerek, kahverengi yağ ve beyaz yağın ki bu obezite ile ilişkili, sağlıklı seviyelerde kalmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden haftada 2-3 gün soğuk duş almak metabolizmanızı gerçekten dengeleyebilir ve hatta iyileştirebilir.

STRESİ AZALTIR VE ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİR

Soğuk duşların çalışma şekli, vücudunuza büyük bir şok ve stres verir. Yani bunları düzenli olarak alırsanız sertleşme denilen bir süreci başlatırsınız . Bu süre zarfında sinir sisteminiz az miktarda fiziksel stres ile darbeye alışır ve sizi gerçekten stresli anlara hazırlar. Sonuç olarak; bedeniniz ve zihniniz, ortaya çıkan her türlü zor durumla yüzleşmeye hazırdır. Ayrıca soğuk su, kan dolaşımına endorfin salgılar ve sonuç olarak bizi daha uyanık, enerjik ve mutlu kılar.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR

Soğuk duşlar vücudunuzu soğuk algınlığına ve mevsimsel gribe yakalanmaya karşı daha dirençli hale getirebilir. Bunun kanıtı olarak; bir klinik deney, soğuk duş almaya başladıktan sonra işe gitmek için hasta olan kişilerin sayısında %29'luk bir düşüş olduğunu gördü. Çünkü soğuk su vücudu şok ediyor ve vücudunuzu enfeksiyondan korumaktan sorumlu olan, daha fazla lökosit üretmeye zorluyor. Kelime anlamıyla şok etkisi: Dolaşan kanın azalması, dokuların oksijen ve enerji kaynaklarının kesilmesi, metabolizma artıklarının temizlenememesi anlamına gelir...

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