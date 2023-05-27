Neden baş ucuna limon koymalısınız? Japon bilim adamlarına göre büyük fayda var: Kullananlarda geçti

Her sabah uyandığınızda kendinizi sanki hiç uyumamış gibi yorgun hissediyor musunuz? Bu sıralar kendinizi daha mutsuz, depresif ve karamsar hissetmeye mi başladınız? Bu ve benzeri sorunlar için çözüm aslında limondan ibaret.. Bir limonu ikiye bölerek veya su dolu bir kabın içinde bekleterek sorunlarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz.

Limonlu su, hücre takviyeleri, proteinler, B ve C vitaminleri, fosfor, potasyum, şeker, kararsız yağlar ve flavanoidlerle doludur. Limonlu su, sağlam anti bakteriyel ve anti viral özelliklere sahip olduğundan, metabolizmayı canlandıran inanılmaz bir takviyedir.

Neden baş ucuna limon koymalısınız?

Limonun aroması ve kokusu, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır. Böylece endişeniz ve kaygı seviyeniz de azalacaktır. Eğer yanınıza bir adet limon koyarsanız, sabahları daha enerjik ve mutlu bir şekilde uyanabilirsiniz.

Japon bilim adamlarına göre her gün limon aromasını içine çekmek konsantrasyonu artırıyor. Gün içinde yaptığınız işlere daha kolay odaklanmanızı sağlar. Ayrıca limonun hafızayı güçlendirmek gibi faydaları da mevcuttur.

Kendinizi sürekli mutsuz ve karamsar hissediyorsanız, birkaç gece odanızda limonla uyumayı deneyin. Böylece limon kokusunun ruh haliniz üzerindeki olumlu etkilerini fark edebilirsiniz.

Limon sadece fiziksel ve zihinsel olarak sizi iyi gelmekle kalmaz, aynı zamanda odadaki bakterileri de azaltır. Odanın içinde limon bulundurarak havanın tazelenmesini sağlayabilirsiniz.

Limon kokusunun hipertansiyonu azalttığı da bilinenler arasındadır.

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Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan ve gece boyunca bizleri uykusuz bırakan sivrisineklerin çözümü de limon da saklı. Limonun üzerine 15-20 adet karanfil saklayıp odanın içinde bırakarak sivrisineklerin uzaklaşmasını ve sizi rahatsız etmemesini sağlayabilirsiniz.

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Ayrıca Saçlarınızın sağlıklı şekilde uzaması için limon aradığınız etkiyi yaratabilir. Limon, kollajen üretimini teşvik edebilen C vitamini iyiliği ile doludur ve bu saçların sağlıklı şekilde büyümesini sağlar. Limonun asidik yapısı saç köklerini açar ve uykuda olan saç köklerini uyarır. İçeriğinde vitamin ve minerallerle limon, saç tellerini kalınlaştırıyor ve gürleşmesine yardımcı oluyor.

Limon saç kepeklerine karşı da iyi bir kurtarıcı. Saçlarda kepek oluşumunu engelliyor ve olanların da yok olmasını sağlıyor. Aynı zamanda da doğal bir saç şekillendirici görevi görüyor. Limonun saçlara en önemli etkisi içeriğindeki "limonen"den geliyor Limon ve özellikle kabukları, kuru ve pürüzlü saçların yenilenmesine yardımcı olan limonen içerir. Lemonen saç köklerini uyarır, saç boylarının korunmasına ve pürüzsüzleşmesine destek olur. Limon ile hazırlanan maskeler ve limon suyu, saçınızı pürüzsüz ve sağlıklı tutmaya yardımcı olan antioksidanlar ve diğer besinleri içerir. Limon, kan dolaşımını hızlandıran, saç köklerini güçlendiren ve yeni saç büyümesini teşvik eden birçok bileşene aynı anda sahiptir. Doğal olarak asidik olan limon suyu, doğru şekilde uygulandığında kafa derisini ve saç köklerini derinlemesine temizleyebilir, sağlıklı pH seviyelerini geri kazandırabilir ve ürün, yağ ve kirleticilerin birikmesini giderebilir.

Limonda bulunan mineraller ve besinler folikülleri güçlendirir ve yeni saç büyümesini teşvik eder. Uygulaması oldukça kolay: Mutlaka taze limon kullanın. Limonların suyunu sıkın.Süzün. Suyu saç derinize ve saçınıza eşit şekilde uygulayın ve birkaç dakika masaj yapın. 10 dakika sonra ılık suyla arındırın.cnnturk'e göre: Etkilerini görebilmek için düzenli olarak haftada 1-2 defa bunu yapabilirsiniz. Önemli: Limonu kafa derinizde daha uzun süre tutmak asidik yapısı nedeniyle tahrişe neden olur. Saç ve kafa derisi için birçok faydası vardır Kan dolaşımını hızlandırır Saç köklerinin beslenmesini sağlar Saç tellerinin pürüzsüzleşmesine destek olur Dökülmeleri azaltabilir Saç derisinin nem dengesinin sağlanmasına yardımcı olur Gözenekleri açar, kirlerin arınmasını sağlar.

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