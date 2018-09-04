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Limon kabuğunun faydaları nelerdir?

Limon kabuğu, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar, kan dolaşımını arttırır, tırnakları güçlendirir. Peki limon kabuğunun sağlığa diğer faydaları nelerdir?

04 Eylül 2018 Salı 22:04
Limon kabuğunun faydaları nelerdir?

Sindirim sistemine yardımcı olur

Mide kramplarını hafifletir

Gaz nedeniyle oluşan şişliğe iyi gelir

İdrar söktürücü olarak kullanılabilir

Karaciğeri temizler

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur

Kemikleri güçlendirir

Kötü kolesterolü düşürür

Ağız hijyeni sağlar

Serbest radikallerle savaşır

Cildi doğal parlaklığına kavuşturur

Bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar

Kan dolaşımını arttırır

Tırnakları güçlendirir

C vitamini eksikliğinden ileri gelen ve sürekli yorgunluk, zayıflık ve diş etlerinin iltihabı gibi belirtileri olan iskorbüt hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Limon kabuğu içindeki potasyum ile kan basıncını düşürmeye, dolayısıyla kalp ve damar sağlının korunmasına yardımcıdır. Yine içinde bulunan Polifenol flavonoidler ile kötü kolesterolü düşürür ve kalp krizi riskini azaltır. C ve P vitaminleri damarları temizler ve damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar.

Salvestrol Q40 ve limonen kanserli hüclerin oluşmasına engel olur. Limon kabuğu tüketimi meme kanseri, kolon kanseri ve cilt kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Osteoporoz, romatoid artrit, kemik kırıkları, inflamatuvar poliartrit gibi çeşitli rahatsızlıkları önlemek ya da belirtilerini hafifletmek için kalsiyum ve C vitaminine ihtiyacımız var. Limon kabuğu içerdiği yüksek C vitamini ile bu gibi kemik hastalıklarına karşı vücudu korur.

C vitamini hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunmak içinde gerekli. Limon kabuğuyla bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve bu tip hastalıklardan korunabilirsiniz.

Diş eti hastalıklarının ve ağız içinde oluşan yaraların en büyük nedenlerinden biri C vitamini eksikliğidir. Düzenli olarak limon kabuğu tüketmek ihtiyaç duyduğunuz C vitaminini almanızı ve ağız sağlığını korumanızı sağlar.

Cilt lekeleri için doğal bir ağartıcı olarak limon kabuğunu kullanabilirsiniz. Düzenli olarak lekelerin üzerine limon kabuğuyla hazırladığınız karışımı sürmek lekelerin görünümünü azaltacaktır.

100 gram limon kabuğu, 160 miligram potasyum, 134 miligram kalsiyum, 129 miligram C vitamini, 10,6 gram lif içerir.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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