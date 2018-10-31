0553 313 94 23
impression

Limon ile sivilcelere veda edin!

Sivilce tedavisinde limon etkili seçenekler arsında yer almaktadır. İşte sivilcelerden kurtulmak için yapmanız gerekenler...

31 Ekim 2018 Çarşamba 23:36
Limon ile sivilcelere veda edin!

SİVİLCE TEDAVİSİNDE LİMON KULLANIMI

Limon, iltihabı önleyici özelliğinin yanı sıra içi dolu sivilcelerin daha kısa sürede kurutulması için cilt üzerinde kullanılabilir. Ayrıca limon, asitli içeriğiyle, sivilce ve güneş lekelerinin görünümünü hafifletmek için önerilen doğal ürünler arasında yer almaktadır.

Limon suyunu cilt üzerinde kullanmak için, bir parça pamuğa, taze sıkılmış limon suyundan bir kaç damla damlatarak sivilcelerin üzerine sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayabilirsiniz. Limon suyu cildinizi kurutacaktır, bu nedenle her uygulamadan sonra nemlendirici krem sürmeyi unutmayın.

Limonun cilde faydalarından yararlanmak için kullanabileceğiniz diğer yöntem ise düzenli olarak taze limon suyu içmektir. Cildin en önemli bileşenleri arasında yer alan kolajen ve elastin üretimini C vitamini ile destekleyerek kırışıklık gibi yaşlılık belirtilerini öteleyebilir ve  böylece cildinizin daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Fazla miktarda limon suyu içmek bazı kişilerde mide yanmasına yol açabilir. Reflüsü olanlara asitli limon suyu tüketmeleri önerilmemektedir. Sivilcelerin tam tedavisi bir kaç ay sürebilir ve oluşumlarını kontrol edebilmek için bu süre içinde sürekli tedavi gerektirebilir. Limon suyu ve diğer doğal yöntemlerin sivilce tedavisinde işe yarayacağı garantisi yoktur. Bu nedenle sivilce sorununuz artarak devam ediyorsa altında yatan nedenleri kesin olarak öğrenebilmeniz için bir dermatoloğa görünmeyi ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 23:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    1. Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    2. Otomotiv sektöründe büyük sevinç!..
    3. ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini..
    4. Limon ile sivilcelere veda edin!
    5. Kumaş sandalyelerinizi böyle temizleyin!
    6. Kereviz nasıl temizlenir?
    7. Çocuklar nasıl giydirilmeli?
    8. Badem kalp dostu
    9. Yoğurtlu bitlis lokması
    10. Rusya ne NATO arasında kritik..
    11. Batman'da 1 terörist etkisiz hale..
    12. Kestiği ağacın altında kalarak..
    13. Bebek eşyaları ne şekilde temizlenir?
    14. Ayak bakımı için yapmanız gerekenler
    15. Yeşil çay strese iyi geliyor
    16. Okaliptus yağının faydaları nelerdir?
    17. Izgara bamya tarifi
    18. Bebekler kış mevsiminde de güneşe..
    19. Soğuk havanın egzamaya olumsuz etkileri
    20. Ekmeğin küflenmemesi için…
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur