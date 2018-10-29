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Limon ile musluklar nasıl temizlenir?

Muslukları temizlemek için ne yapmak gerekir? İşte musluk temizliği için yapmanız gerekenler...

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
Limon ile musluklar nasıl temizlenir?

MALZEMELER

1/2 bardak sirke ya da limon suyu

1/2 bardak su

NE YAPMANIZ GEREKİYOR?

İlk olarak, kağıt havlu ya da temiz bir beze bu sıvıyı dökün. Musluğu bununla sarın.

Ardından musluğu bir plastik torbayla örtün.

Karışımın en az bir saat süreyle o şekilde bekletin.

Musluğu kapladığınız malzemeleri çıkarın.

Bir fırça ile musluğu iyice fırçalayın.

Bol su ile durulayın ve kurutun.

Bu yöntem aynı zamanda kahve makineleri ve su ısıtıcıları üzerine yapışmış kireci sökmek için de iyi sonuçlar verir. Sonunda yeni gibi görünürler!

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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