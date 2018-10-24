THY- Euroleague
0553 313 94 23

Limak Vakfı’na Avrupa’dan 5 ödül

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin gala gecesinde toplam 5 ödüle layık görüldü.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
Limak Vakfı’na Avrupa’dan 5 ödül

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, toplam 5 ödüle layık görüldü. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin gala gecesi, Londra’da gerçekleştirildi. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, sivil toplum “Yılın Yöneticisi” kategorisinde altın Stevie’ye ödülüne layık görüldü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
  1. Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK)
  2. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir
  3. Stevie Uluslararası İş Ödülleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. ABD'den sivil katliam! Aralarında 3..
    3. Bolu'da feci kaza! 1 kişi öldü, biri..
    4. Bedelli askerlik sistemi değişiyor
    5. İstanbul'da metro seferleri saat kaça..
    6. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    7. Valilik tüm vatandaşları uyardı!..
    8. Dev taşınma 45 saatte tamamlanacak
    9. Yerel seçimde ittifak yok!..
    10. CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a Kamu..
    11. Avrupa Birliği'nden Kaşıkçı açıklaması
    12. Galatasaray FC Schalke maçı ne zaman..
    13. Kendisine ayran verirken aşık olduğu..
    14. Başkent Valiliği uyardı... Soğuk hava..
    15. Lira'nın değer kaybının nedeni Amerika
    16. Osmanbey'de taksicilerin yolcu alma..
    17. Boynundan ipe asılan yavru kedi son..
    18. Erdoğan, ant tartışmalarına son..
    19. Griffin coştu! Kariyer rekoru kırdı
    20. Darbeci FETÖ'nün 'hakim ve savcı..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur