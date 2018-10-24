Limak Vakfı’na Avrupa’dan 5 ödül
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin gala gecesinde toplam 5 ödüle layık görüldü.24 Ekim 2018 Çarşamba 10:34
Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, toplam 5 ödüle layık görüldü. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin gala gecesi, Londra’da gerçekleştirildi. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, sivil toplum “Yılın Yöneticisi” kategorisinde altın Stevie’ye ödülüne layık görüldü.
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