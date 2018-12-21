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"Ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz"

- Çaykur Rizespor'un İtalyan futbolcusu Davide Petrucci:"Daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz"

21 Aralık 2018 Cuma 12:04
"Ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Davide Petrucci, ligde bulundukları konumu hak etmediklerini söyledi.

İtalyan futbolcu, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayarak, "Daha yukarıları hak ediyoruz. Rakiplerimizle kıyasladığımız zaman en az onlar kadar mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Biraz daha şanslı olsaydık daha iyi konumda olurduk. Umarım Trabzonspor maçı ile güzel bir başlangıç yaparız." dedi.

Lige iyi başlayamadıklarını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Ligdeki konumumuzu hak etmiyoruz. Daha yukarılarda olmayı hak ediyoruz. İyi bir ekibe sahibiz. Oynamadığımız zaman kalitenizi göstermeniz zor oluyor. Son zamanlarda ilk 11'de forma giyme şansı buldum. Oynadıkça daha iyi duruma geldiğimi düşünüyorum. Kalan haftalarda da takım içerisinde elimden geleni yapacağım."

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçları öncesi 12 puanla son sırada yer alıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:04
  1. Çaykur Rizespor
  2. Davide Petrucci
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPER LİG

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