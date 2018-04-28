Lig'de kalmak için galibiyet yetmiyor! En az 11 gol şart

TFF 1. Lig'de Giresunspor, düşme potasındaki Samsunspor'u konuk etti. Samsunspor deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetle kümede kalma umutlarını adeta mucizeye bıraktı.

Gol perdesini karşılaşmanın henüz 16. dakikasında Muhammet Beşir'in golüyle Samsunspor açtı.

Giresunspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Reis, 36 ve 80. dakikalarda ağları havalandırarak takımının gol yükünü çekti ve galibiyeti getiren isim oldu.

Ligin son haftasında Giresunspor, ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'a konuk olacak.

Samsunspor ise evinde Ümraniyespor ile kümede ya tamam ya devam maçına çıkacak, Samsunspor'un galibiyet alsa dahi minimum 11 gol atması gerekiyor ve ligde kalma olasılığı neredeyse imkansız gibi bir şey. Öte yandan Samsunspor 11 farklı galibiyeti alsa dahi Denizlispor yada Eskişehirspor'un mağlup olması gerekiyor.