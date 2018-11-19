Liften zengin diyet sağlıklı mı?

Tek başına liften zengin bir diyet tabii ki işe yaramaz, öncelikle zeminin sağlam olması icap eder.

Sağlık için temel şart anne sütünden başlayarak adam gibi beslenmedir ve bunun için de işlenmiş un ve şeker, trans yağlar yani hazır gıdalardan kesinlikle uzak durmak gerekir.

Mr'ların yüzde 90'ı gereksiz yere çekiliyor.

Kanser taramalarının çoğu kandırmaca. İnsanlar kendilerini kullandırmasın.

İlaçların çoğu boşa veriliyor. Yüzde 37'si çöpe gidiyor.

Antibiyotik yazan değil, yazmayan doktor makbuldür. Ama bizde tam tersi geçerli maalesef.

Grip aşılarının etkinliği sıfır.. Ben hayatta vurdurmam.

Her yıl gereksiz yere binlerce biyopsi yapılıyor, röntgen çekiliyor.

Leblebi çekirdek yer gibi anjiyo yapılıyor. Stent takılıyor. Bunlar vücuda zarar veriyor.

Check-up kampanyaları gerçek bir tuzak. Akciğer filmi vücudunuza zarar veriyor.

İnsanlar kendiliğinden geçecek hastalıklar için kesinlikle hastanelere gitmesinler. Tahliller vücuda radyoaktif ışın veriyor. Gereksiz ilacın faydası yok zararı var.

"Başlangıç" diye bir şey uyduruldu. Hastalara, alzheimer, reflü, astım başlangıcı teşhisi konuyor. Amaç hastayı boş çevirmemek. Başlangıç diye bir şey yok. Ya hastasın ya değilsin.

Kolestrol ilaçlarının tedavi yüzdesi çok düşük. Zararı daha fazla. Hayat tarzınızı değiştirmek ilaçtan çok daha etkili. Doğal beslen, hareket et bu beladan kurtul.

Nodül çok abartılıyor. Nodülün kansere dönüşme ihtimali çok düşük. Bunun için gereksiz tahlil ve teşhisler yapılıyor.

Vitamin haplarının sağlam insanlara hiçbir faydası yok. "Ben yorgunum" diye vitamin hapı alınmaz.

"Bitkisel ilaçların hepsi masumdur. Yan etkisi yok" düşüncesi doğru değil. Unutmayın, haşhaş, tütün, zehirli mantar da birer bitki...