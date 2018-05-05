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Lider Galatasaray'da Mariano işbaşı yaptı

Şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:29
Lider Galatasaray'da Mariano işbaşı yaptı

Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında zorlu bir sınav verecek olan Galatasaray, sakat futbolcuların fazlalığı konusunda sıkıntı yaşarken, sağlık heyeti de bunların tedavisi için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Mariano, tedavisinin ardından düz koşulara başlarken, Ryan Donk ise kontrollü olarak antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son antrenmanını bugün gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, karşılaşma için İzmir üzerinden Manisa'ya geçecek.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:29
  1. Florya Metin Oktay Tesisleri
  2. Sarı Kırmızılılar
  3. Galata Saray
  4. Metin Oktay
  5. Galatasaray
  6. Fatih Terim
  7. Televizyon
  8. Murat Erat
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