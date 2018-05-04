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Lider Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Şampiyonluk yarışının güçlü ekiplerinden lider Galatasaray’da Mustafa Cengiz, Dursun Aydın Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlığa aday oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:08
Lider Galatasaray'da başkan adayları belli oldu

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Dursun Aydın Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlığa aday oldu. Seçimli Genel Kurul 19-26 Mayıs 2018'de yapılacak.

19-26 Mayıs 2018'de yapılacak olan Seçim Genel Kurulu'nda aday olmak üzere, Mustafa Cengiz (10649), Dursun Aydın Özbek (6602), Ozan Korkut ve (11323), Ali Fatinoğlu (13396) gerekli evrakları Divan Başkanlığı'na sunarak müracaat etti. 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:08
  1. Dursun Aydın Özbek
  2. Sarı Kırmızılılar
  3. Mustafa Cengiz
  4. Dursun Aydın
  5. Galatasaray

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