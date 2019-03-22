Lider Aliağaspor, Gaziosmanpaşa’yı ağırlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 23. haftasında, sahasında Gaziosmanpaşa’yı ağırlayacak olan lider Aliağaspor FK hazırlıklarını sürdürüyor.

Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetimindeki antrenman, açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Hız, denge ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. Yaklaşık iki saat süren antrenmana tüm futbolcular eksiksiz katıldı.

Ligin bitimine çok az bir süre kaldığını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını söyledi.

Vefa deplasmanından istemedikleri bir skor ile döndüklerinin altını çizen Çetin, “Ligin bitimine dört hafta kaldı. Tüm maçlarımızı final havasında oynayacağız. Bu hafta da ligin zor ekiplerinden Gaziosmanpaşa’yı konuk edeceğiz. Taraftarımızın da coşkulu desteğini arkamıza alarak sahadan üç puan ile ayrılmayı ve zirvedeki yerimizi korumayı istiyoruz” dedi.

Öte yandan Aliağaspor FK, 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 33 puana sahip Gaziosmanpaşa 7. sırada yer alıyor. Aliağa İlçe Stadı’nda 24 Mart 2019 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.