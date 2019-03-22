0553 313 94 23

Lider Aliağaspor, Gaziosmanpaşa’yı ağırlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 23.

22 Mart 2019 Cuma 10:18
Lider Aliağaspor, Gaziosmanpaşa’yı ağırlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 23. haftasında, sahasında Gaziosmanpaşa’yı ağırlayacak olan lider Aliağaspor FK hazırlıklarını sürdürüyor.


Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetimindeki antrenman, açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Hız, denge ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. Yaklaşık iki saat süren antrenmana tüm futbolcular eksiksiz katıldı.


Ligin bitimine çok az bir süre kaldığını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını söyledi.


Vefa deplasmanından istemedikleri bir skor ile döndüklerinin altını çizen Çetin, “Ligin bitimine dört hafta kaldı. Tüm maçlarımızı final havasında oynayacağız. Bu hafta da ligin zor ekiplerinden Gaziosmanpaşa’yı konuk edeceğiz. Taraftarımızın da coşkulu desteğini arkamıza alarak sahadan üç puan ile ayrılmayı ve zirvedeki yerimizi korumayı istiyoruz” dedi.


Öte yandan Aliağaspor FK, 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 33 puana sahip Gaziosmanpaşa 7. sırada yer alıyor. Aliağa İlçe Stadı’nda 24 Mart 2019 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan çiftçinin cebini rahatlatacak projeler
    1. Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan..
    2. ADÜ, akıllı kampüsü hayata geçirecek
    3. Avrupa borsaları
    4. Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat..
    5. Bamya tohumu nedir, faydaları..
    6. UEFA’dan Erol Ersoy’a görev
    7. Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son..
    8. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    9. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    10. Ağaçlara kuş evler monte edildi
    11. Unutulan 28 santimlik ’stent’ 7 yıl..
    12. TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı..
    13. "Birçok ilin deprem tehlikesi değeri..
    14. Çocuklara doğru beslenme anlatıldı
    15. Tüp taşıyan kamyonet devrildi
    16. Öğrencileri için haritadan sıra örtüsü..
    17. PTT, Muğla’ya üç yeni şube açtı
    18. Dört kardeş ele ele verdi, kendi..
    19. Aydın Adalet Ormanı’nda fidanlar..
    20. Başkan Çetin’den efsane hakemlerden..
    21. Yaşlı hastalar evlerinde ziyaret edildi
    22. Bahar alerjisi nedir, nasıl anlaşılır?..
    23. Taksicilerin kabusu oldu
    24. UEFA’dan Deniz Dilan Gökçek İşcan’a..
    25. Öğrenciler kuşlar için ağaçlara yuva..
    26. (Özel) Binlerce leylek, çiftçiye eşlik..
    27. Eskişehirspor milli arada Fenerbahçe..
    28. Kalp hastaları dikkat
    29. İzmir’de E-İhracat Zirvesi başlıyor
    30. Medicana’dan obezite toplantısı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı