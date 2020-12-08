  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisi talimatlara uymadığı iddiasıyla Hafter güçleri tarafından alıkondu
Aktüel

Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisi talimatlara uymadığı iddiasıyla Hafter güçleri tarafından alıkondu

Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-12-08 02:10:11 -
Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisi talimatlara uymadığı iddiasıyla Hafter güçleri tarafından alıkondu

TRABLUS (AA) - Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Halife Hafter güçleri tarafından alıkondu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed El-Mismari'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jamaika bandıralı ve sahibi Türk olduğu ifade edilen "Mebruka" adlı ticari kargo gemisi, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el-Hilal limanına çekildi.

Açıklamada, mürettebatında 9 Türk, 7 Hint, bir Azerbaycanlı bulunan ve varış noktasının Misrata olduğu belirtilen geminin, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı" kaydedildi.

Ayrıca, Hafter’in sözcüsü Mismari, El-Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak "yasak ilan ettikleri" bölgeye girdiğini belirtti.

"Gemiye çağrı yaptıklarını ama herhangi bir cevap alamadıklarını" ileri süren Mismari, "Bunun üzerine botlarla gemiye yaklaşıp gemiye çıktık. Gemi Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklüydü. Kaptan izlemesi gereken prosedürleri izlemedi ve izin almaksızın yasak olan bölgeye girdiler. Gemide herhangi bir silah olmadığı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

Öte yandan, AA'nın edindiği bilgilere göre, geminin işletmecileri, el koyan taraflarla temasa geçti ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı
Otomotiv

Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası ne kadar, trafik sigortası fiyatı 2021 kaç para oldu? soruları sürücüler tarafından araştırılıyor. 2017’den bu yana uygulan..
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, lokantaların hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 00.00 arasında paket servis yapabilece..
Hadlerini aştılar! Batılı ülkelerden skandal Türkiye açıklamaları
Gündem

Hadlerini aştılar! Batılı ülkelerden skandal Türkiye açıklamaları

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokatif tutumu hakkında tek kelam etmeyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye hakkında küstah aç..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay