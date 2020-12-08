Libya'nın bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi 21 Aralık'ta Gadamis'te resmi oturum için toplanacak

GADAMİS (AA) - Libya'nın Trablus ve Tobruk olmak üzere ikiye bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisinin (TM) resmi oturumunun 21 Aralık'ta düzenleneceği açıklandı.

TM üyesi İbrahim Karanfuda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclisin bugün Gadamis kentinde 127 milletvekili ile Abdulkadir Heybe başkanlığında bir istişare toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Meclisin resmi oturum için 21 Aralık'ta Gadamis'te toplanmasına karar verildiğini aktaran Karanfuda, resmi oturumun gündem maddeleri arasında Meclis Başkanı seçimi ve komitelerin oluşturulması olduğunu ifade etti.

Fas'ın Tanca kentinde geçen ay düzenlenen istişare toplantılarının kapanış bildirisinde, TM'nin Gadamis kentinde toplanmasına ve çift başlı Meclis yapısına son verilmesi için çalışılmasına karar verildiği açıklanmıştı.

Trablus'taki TM üyesi Esmehan Belun ise resmi oturuma hazırlık mahiyetinde 2 Aralık'tan itibaren Gadamis'te istişare toplantıları düzenleneceğini belirtmişti.

Libya’da başkent Trablus’taki Temsilciler Meclisinin üyeleri, BM nezdinde meşru Libya hükümetini desteklerken, ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.

Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak bilinmiyor.