Libyalı temsilciler Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Libya'nın önemli siyasi ve toplumsal aktörlerinden Tebu, Tuareg ve Amazik toplumlarının meclis başkanları, Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret etti.

Libyalı temsilciler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Haibil A. M. Doayi, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Moulay Kedidi, Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Houssin Moustafa Madi Eshikh ve Tuareg Ubari Hukuk Fakültesi Dekanı Abobakeer Mohamed Mohamed Easa'nın olduğu heyet, İHH Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaret etti.

Camiyi gezen ve burada namaz kılan heyet, İHH yetkililerinden caminin açılış süreciyle ilgili bilgi aldı.

Libya heyeti ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Camisi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyareti AA muhabirine değerlendiren liderler kararı olumlu karşıladıklarını, kararın Müslümanlar için onur kaynağı olduğunu söyledi.

Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin tarihsel geçmişine atıfta bulunarak, "Burası resmen tarih kokuyor. İlk girdiğim an bunu çok güçlü bir şekilde hissettim. Bu zenginliğin tekrar camiye dönüşmesi önemli bir dönüm noktası. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı politikalarının bir sonucudur. Bu karara sevindik. Bu tarihi dokunun Müslümanlar için yeniden camiye çevrilmesi bizleri tabii ki çok mutlu etti." diye konuştu.

Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko da ziyaretle ilgili, "Bu güzel mekanın tekrar camiye çevrilmesi biz kardeşlerinizi de mutlu etti. İslam çok merhaleden geçti ve birçok zorlukları atlattık. Bu karar Müslümanlara izzet verdi. "ifadelerini kullandı.

Heyet yarın da İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirerek, çarşamba günü Ankara'ya hareket edecek.