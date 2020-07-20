Libya'da sıcak saatler! Bölgedeki ülke küstah bir adıma hazırlanıyor

Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sirte'ye harekat başlatacağını açıklamasının ardından Mısır parlamentosu, asker gönderme tezkeresini bugün oylayacak.

Türkiye'ye karşı Libya'ya askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır'da meclis, Libya'ya asker gönderme yetkisini içeren tezkereyi bugün oylayacak.

Tezkere, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Sirte kentine harekat başlatması durumunda, Mısır ordusunun komşu Libya'ya müdahalesini öngörüyor. Mısırlı milletvekili Mustafa Bekri, Pazar günü yapılması öngörülen oylamanın Pazartesi gününe çekildiğini ve oylamanın kapalı oturumda yapılacağını açıkladı. Tezkerenin, darbeci Abdülfettah Sisi'nin taraftarlarının çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır'da devlete bağlı El Ahram gazetesi Pazar günü, meclisteki oylamanın Sisi'ye, "Türk saldırganlığına karşı komşu Libya'nın savunmasına yardımcı olmak için askeri müdahale yetkisi verilmesini" öngördüğünü bildirmişti.

Sisi geçen ay Hafter'i destekleyen aşiret liderleriyle Kahire'de yaptığı toplantıda "Libya'nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturacak adımlar karşısında seyirci kalmayacağı" taahhüdünde bulunmuş, aşiret liderlerinin de Mısır'a askeri bir müdahale için yeşil ışık yaktığı bildirilmişti.

UMH: Sirte'ye askeri harekat çok yakında

Mısır meclisindeki oylamanın hemen öncesinde UMH'den, Halife Hafter kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek üzere "çok yakın bir zamanda" başlatılacak bir harekat için hazırlıklara başlandığı açıklaması gelmişti.

Libya'da BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına "şimdiye dek eşi görülmemiş" bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

"Petrol hilali" ve Sisi'nin kırmızı çizgisi

Hafter'in en güçlü destekçileri arasında yer alan Abdülfettah Sisi, Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" ilan ederek askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve "Libya petrol hilali" olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Sirte'nin kontrolü Ocak ayından bu yana Hafter'e bağlı birliklerin elinde bulunuyor.