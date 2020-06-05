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Dünya

Libya'da sıcak gelişme: Kontrol altına alındı

Libya ordusu, Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:34:00 - 2020-06-05 11:11:26
Libya'da sıcak gelişme: Kontrol altına alındı

Libya ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Hafter milislerine karşı Terhune'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını duyuruldu.

Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü kaydedildi.

Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu.

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