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Aktüel Libya ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Libya ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Katar'da vaka sayıları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:48:16 -
Libya ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 21, Kuveyt'te 4 kişi yaşamını yitirdi; Katar'da ise vaka sayıları arttı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, 536 yeni vaka tespit edildiği ve 296 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Böylece can kaybının 520'ye, vaka sayısının da 32 bin 364'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 18 bin 128'e ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 kişi vefat etti ve 345 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle can kaybının 601'e, vaka sayısının da 103 bin 544'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 94 bin 929'a ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 234 yeni vakaya rastlanıldığı, 257 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 125 bin 84'e, iyileşen hasta sayısının da 121 bin 995'e yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 214 kişi yaşamını yitirmişti.

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