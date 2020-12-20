Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1353'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 637'ye yükseldi.
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 788 kişinin enfekte olduğu, 924 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, can kayıplarının 1353'e, vakaların 94 bin 560'a, iyileşenlerin 64 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1171 kişinin enfekte olduğu, 866 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, toplam ölü sayısının 637'ye, vakaların 193 bin 575'e, iyileşenlerin 168 bin 995'e çıktığı aktarıldı.