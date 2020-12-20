  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:58:51 -
Libya ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1353'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 637'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 788 kişinin enfekte olduğu, 924 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1353'e, vakaların 94 bin 560'a, iyileşenlerin 64 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1171 kişinin enfekte olduğu, 866 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam ölü sayısının 637'ye, vakaların 193 bin 575'e, iyileşenlerin 168 bin 995'e çıktığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
Online satışlarımız yüzde 300 arttı
Ekonomi

Online satışlarımız yüzde 300 arttı

Pandemi tehdidinin gölgesinde geçen 2020’de de yatırımlarına ara vermeyen Orka Holding, dijitalleşme yatırımlarının meyvelerini topluyor. Bu..
Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor
Gündem

Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor

Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay