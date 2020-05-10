  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya ordusundan, Trablus'un güneyindeki Hafter milislerine operasyon

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:41:50 -
Libya ordusundan, Trablus'un güneyindeki Hafter milislerine operasyon

ANKARA (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere düzenlediği topçu atışlarında 10'dan fazla milisi etkisiz hale getirdi.

Libya Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Meşru mevkisinde Hafter güçlerine karşı devam eden operasyonlarda, 4 gözlem noktasının imha edildiği, 18 milis ve paralı askerin ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Topçu birliklerinin ateşi sonucu silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabet ve başarıyla vurulduğu kaydedildi.

- Hafter, Libya ordusu karşısında kayıplar veriyor

Libya ordusu ve darbeci Hafter'e bağlı milisler arasında Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter, başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef almış ve çok sayıda sivil kayıplarına yol açmıştı.

Hafter'e bağlı milislerin mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine düzenlenen roketli saldırılarda da 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı