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Aktüel Libya, Fransız güvenlik teknolojileri firmasıyla anlaşma imzaladı
Aktüel

Libya, Fransız güvenlik teknolojileri firmasıyla anlaşma imzaladı

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: - "Sivil ve güvenlik alanında kullanılmak üzere, parmak izi, yüz ve iris taraması ile güvenli bir biyometrik tanımlama sistemi geliştirmek için Idemia Group ile bir mutabakat muhtırası imzaladık"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:28:20 -
Libya, Fransız güvenlik teknolojileri firmasıyla anlaşma imzaladı

TRABLUS (AA) - Libya İçişleri Bakanlığı, Fransız teknoloji firması Idemia Group ile güvenlik teknolojileri alanında mutabakat muhtırası imzaladı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Fransa'nın başkenti Paris'e düzenlediği ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Libya İçişlerinin, güvenlik sistemlerini geliştirmeye öncelik verdiğini kaydeden Başağa, "Bunun için Bakanlık olarak, sivil ve güvenlik alanında kullanılmak üzere, parmak izi, yüz ve iris taraması ile güvenli bir biyometrik tanımlama sistemi geliştirmek için Idemia Group ile bir mutabakat muhtırası imzaladık." ifadelerini kullandı.

Başağa, "Bu, seçimlerin güvenliğini garantiye almamızı ve hileyi önlememizi sağlayacaktır." diye ekledi.

Libya İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Bakan Başağa'nın, Fransız resmi makamlarının daveti üzerine Paris'i ziyaret ettiği belirtilmişti.











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