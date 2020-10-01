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Aktüel Libya Başbakanı Serrac, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile "Libya'da barış çabalarını" görüştü
Aktüel

Libya Başbakanı Serrac, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile "Libya'da barış çabalarını" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 01:42:34 -
Libya Başbakanı Serrac, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile "Libya'da barış çabalarını" görüştü

İSTANBUL (AA) - Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya'da barışı sağlama konusundaki uluslararası çabaları görüştü.

Libya Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Libya konusundaki olumsuz dış müdahalelerin durmasının zorunlu olduğunun vurgulandığı görüşmede, Libyalılar arasındaki diyaloğun, ülkeyi bir an önce yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmesinin önemine değinildi.

Görüşmede ayrıca Libya'da barışı sağlama konusundaki uluslararası çabalar da ele alındı.

- Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Son olarak Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu, dün süresiz olarak ertelenmişti.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcıdan" oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

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