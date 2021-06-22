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Dünya Libya Başbakanı Dibeybe, İkinci Berlin Konferansı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, İkinci Berlin Konferansı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yarın düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 23:07:00 -
Libya Başbakanı Dibeybe, İkinci Berlin Konferansı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe'ye Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Libya'nın Berlin Büyükelçisi Cemal el-Berk eşlik etti.

Dibeybe, Maas ile İkinci Berlin Konferansı'nda ortaya konacak siyasi pozisyonların koordinesini ele aldı.

Libya hükümetinin İkinci Berlin Konferansı'nda ilan edeceği duruşu vurgulayan Dibeybe, Cenevre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndan çıkan yol haritasına bağlılığını da teyit etti.

Dibeybe ayrıca, Libya krizinin pek çok aşamasında Almanya'nın oynadığı olumlu role vurgu yaptı ve bunun aynı şekilde devam etmesini umduğu dile getirdi.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla 23 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

 

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