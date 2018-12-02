0553 313 94 23

Libertadores'te Santiago Bernabeu kararından dönüş yok

- CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez:"(Libertadores Kupası final rövanşı) Emin olduğum bir şey varsa o da maçın Madrid'de oynanacağıdır. Geri dönüşü yok"- Santiago Bernabeu Stadı'ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri tükendi

02 Aralık 2018 Pazar 16:24
Libertadores'te Santiago Bernabeu kararından dönüş yok


MADRİD (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, güvenlik sebepleriyle iki kez ertelendikten sonra Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı açıklanan Libertadores Kupası finali rövanşı kararının değiştirilmeyeceğini söyledi.

17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın oynandığı Uruguay'da gazetecilere açıklama yapan Dominguez, "Emin olduğum bir şey varsa o da maçın Madrid'de oynanacağıdır. Geri dönüşü yok." ifadesini kullandı

Dominguez, kupanın sahibini bulacağı final maçının Madrid'de oynanması için River Plate ve Boca Juniors kulüp başkanlarının sözünü aldığını da belirtti.

Karşılaşmanın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması fikrinin kendisine ait olduğunu kaydeden CONMEBOL Başkanı, "Real Madrid'in bir maçının başlamasından önce arkadaşım olan Florentino Perez'e (Real Madrid Başkanı) telefon ettim. Stadın durumunu sordum. Bana iki dakikada geri dönüş yaptı ve stadı ücretsiz bize bıraktıklarını söyledi. İspanya, yurt dışında en fazla Arjantinlinin yaşadığı bir ülke. 350 binden fazla Arjantinli orada yaşıyor ve çoğunluğu Madrid'de. Tarafsız bir ülke olarak maç için idealdi." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı'ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri satışa çıkarıldıktan iki gün sonra tükendi. Arjantin basınında, "Libertadores Kupası tarihinin en pahalı maç biletleri satıldı." diye yazılırken, bir kişinin ortalama maaşının 695 avro olduğu Buenos Aires'ten maç için Madrid'e gitmek isteyen bir taraftarın 2 bin 200 ila 3 bin 200 avro ödemesi gerektiği vurgulandı.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi de itiraz etmişti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:24
  1. CONMEBOL
  2. CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez
  3. Libertadores Kupası
  4. Santiago Bernabeu Stadı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de flaş ayrılık! İstifa etti
    1. Süper Lig'de flaş ayrılık! İstifa etti
    2. Soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü
    3. Nagehan Alçı, 'omurgasız' dediği Ahmet..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Eski milli futbolcular, stat..
    7. Karabük'teki karbonmonoksit..
    8. Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye..
    9. Samsun'da balık fiyatları
    10. Buldan ağzındaki baklayı çıkardı!..
    11. İsrail 2018’de gazetecilere yönelik..
    12. Gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe..
    13. Profesyonel Boks Federasyonu Genel..
    14. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. 21 yaş altı derbisinin kazananı Beşiktaş
    17. "Somali'yi çok daha iyi anlatmamız..
    18. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    19. Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk..
    20. Adıyaman'da kurtlar sürüye saldırdı
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum