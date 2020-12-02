  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak
Aktüel

LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı: - "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" - "Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir" - "Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:47:24 -
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük bir yasak gelebileceğini açıkladı...
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hakkari Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında ..
Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama
Gündem

Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Çukurova Havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay