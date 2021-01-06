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Aktüel LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
Aktüel

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

Kitapçıkta Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:24:31 -
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor.

Bu yıl ki sınav için ilki 2 Aralık 2020'de yayımlanan örnek soru kitapçıklarının ikincisi de Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden, 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bugüne kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere 880 örnek soru paylaşılmıştı.

Ocak ayı örnek sorularında ise Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

6 Haziran'daki Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla örnek soruların yayımlanmasına her ay devam edilecek.

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