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Aktüel LG'den Velvet alana XboomGo PL2 hediye kampanyası
Aktüel

LG'den Velvet alana XboomGo PL2 hediye kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:55:45 -
LG'den Velvet alana XboomGo PL2 hediye kampanyası

İSTANBUL (AA) - LG Velvet, Turkcell ve Vodafone online mağazalarında, kaliteli müziği kullanıcıların gittiği her yere taşıyan LG XboomGo PL2 Bluetooth Speaker ve telefonu darbelere karşı koruyan kılıf ve kırılmaz camdan oluşan aksesuar paketi hediyesiyle satılıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG'nin LG Velvet alanlara LG XboomGo PL2 hediye kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor.

Turkcell ve Vodafone online mağazalarından LG Velvet satın alan kullanıcılara, LG XboomGo PL2 taşınabilir Bluetooth Hoparlör ve kırılmaz camla kılıftan oluşan aksesuar paketi hediye ediliyor. Hem teknolojik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla öne çıkan bir telefon sahibi olmak, hem de bulunduğu her yerde kaliteli müzik dinlemek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat olan kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor.

LG Velvet, 3D kavisli tasarımı ile öne çıkıyor. Yağmur damlasını andıran "Raindrop" kamerasının şeklinden de anlaşılacağı üzere, telefonun tasarımı doğadan esintiler taşıyor. Tarzının yanı sıra, teknolojisiyle de dikkatleri çeken LG Velvet, üstün görüntü kalitesi ve 3D fotoğraf efektleri ile öne çıkıyor. 48 MP ana kameraya sahip olan LG Velvet, LG Creator's Kit adı verilen bir dizi gelişmiş görüntüleme çözümü de sunuyor. "Timelapse Kontrolü" özelliği ile kullanıcıların videolarının hızını diledikleri gibi ayarlamasını sağlayan LG Velvet, ASMR kayıt özelliği, 3D AR Sticker ve 3D Fotoğraf Efektine, 3D Ses Motoru tarafından geliştirilen stereo hoparlörlere sahip.

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