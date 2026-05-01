LG’den ses getirecek oyun monitörü geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026'da tanıtılan 27GM950B model cihaz, LG'nin yeni nesil ekran teknolojisini gelişmiş oyun özellikleriyle birleştirerek yüksek performanslı ürünler sunma vizyonunu yansıtıyor.

Yeni UltraGear evo modeli, hassas ve dinamik görseller sunan 5K oyun monitörlerine yönelik artan talebi karşılıyor. 5K çözünürlük (5.120 x 2.880), şirketin Hyper Mini LED teknolojisiyle bir araya gelerek daha fazla netlik, derinlik ve gerçekçilik sunuyor, oyun deneyimini daha sürükleyici hale getiriyor.

LG’nin Hyper Mini LED teknolojisi, hassas ışık kontrolü sağlamak üzere çok sayıda yerel karartma bölgesi içeren gelişmiş bir mimariye sahip bulunuyor. Bu sayede ultra yüksek parlaklık ve gelişmiş anti-blooming performansı sağlanıyor.

Hyper Mini LED teknolojisiyle donatılmış UltraGear evo GM9, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına ve 1,250 nitlik maksimum parlaklığa sahip. Yeni oyun monitörü, daha net ve dinamik görüntüler için ayrıntıları ve kontrastı artırarak, oyuncuların oyunun yoğun anlarında bile kritik unsurları net bir şekilde görmesini sağlıyor. İster grafik açısından zorlu bir AAA oyunu ister aksiyon dolu bir nişancı oyunu olsun, söz konusu teknoloji deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Cihazın güçlü parlaklığı, patlama sahnelerinden derin siyahların içinden net vurguların ortaya çıktığı gece gökyüzüne kadar önemli anlarda öne çıkıyor.

LG'nin UltraGear evo 5K Hyper Mini LED oyun monitörü, panel ile LED arka ışığı arasındaki boşluğu minimuma indirecek şekilde tasarlandı. Bu sayede ışık sızıntısı azaltılıp, güçlü bir anti-blooming performansı elde edilirken, yüksek çözünürlüklü Mini LED ekranlarda zaman zaman görülebilen görsel bozulmalar ortadan kaldırılıyor.

Söz konusu teknolojiye sahip 27GM950B, halo etkisini minimuma indirgeme özelliğini doğrulayan TÜV Rheinland Anti Blooming sertifikasını aldı. Monitör, doğru siyahlar ve canlı kontrast ile net ve keskin görüntüler sunuyor.

DAHA YÜKSEK KONTRAST HASSASİYETİ SAĞLIYOR

Cihaz, geleneksel Mini LED monitörlerden 1,5 kat daha fazla 2 bin 304 yerel karartma bölgesi içeriyor, bu sayede ışığı daha hassas bir şekilde yönetebiliyor ve daha yüksek kontrast hassasiyeti ile parlaklık elde edebiliyor.

Oyun monitörü, cihaz üzerinde bulunan yapay zeka çözümüyle oyun deneyimini geliştiriyor. 5K AI Upscaling özelliğine sahip ürün, kullanıcıların mevcut oyun kurulumlarını yükseltmesine veya GPU performansını zorlamasına gerek kalmadan ekran içeriğini akıllı bir şekilde 5K çözünürlüğe yükseltiyor. Bu özellik, ek gecikme olmadan daha ince ayrıntılar ve keskin bir çözünürlük sağlıyor. AI Scene Optimization ve AI Sound gibi yapay zeka destekli iyileştirmeler, net ve dengeli görüntü ve ses sunuyor.

Monitör, ekrandaki aksiyonu akıcı, oyun deneyimini ise pürüzsüz ve hızlı hale getiren gelişmiş teknolojiler barındırıyor. Çift Mod, kullanıcıların sinematik ve görsel odaklı oyunlar için 165 Hz'de 5K çözünürlük ile rekabetçi oyunlar için 330 Hz'de QHD çözünürlük arasında geçiş yapmasına olanak tanırken, her iki mod da 1 ms (GtG) tepki süresiyle hareket netliği sunuyor. Ürün ayrıca NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve AMD FreeSync Premium desteği sunarak ekran yırtılma ve titremelerini ortadan kaldırıyor.

Oyun ve üretkenlik için gelişmiş bağlantı özelliklerini destekleyen cihazda yer alan DisplayPort 2.1 (UHBR20) ve 90 W Power Delivery özellikli USB-C, kullanıcıların tek bir kabloyla yüksek bant genişliğine sahip verileri aktarmasına ve dizüstü bilgisayara güç sağlamasına olanak tanıyor.

Söz konusu monitör, zorlu görsel görevler için gereken netlik ve hassasiyeti sunarak içerik üreticiler ve profesyoneller için de uygun bir ekran çözümü oluşturuyor. Cihazın ağustos ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Medya Eğlence Çözümleri Şirketi Ekran İş Birimi Başkanı Lee Choong-hwoan, "Hyper Mini LED teknolojisine sahip UltraGear evo oyun monitörümüz, daha yüksek görsel hassasiyet, netlik ve kontrol arayan oyuncular için cazip bir yeni seçenek sunuyor. Yüksek çözünürlüklü oyun deneyimi için yeni bir çığır açan UltraGear evo, her ayrıntının net bir şekilde görülmesini sağlayan gelişmiş ışık kontrolü özelliğiyle oyuncuların ekrandaki aksiyona tamamen dalmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.