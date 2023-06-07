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Gündem LGBT sapkınlığına bir darbe de Şişli Kaymakamlığı'ndan!
Gündem

LGBT sapkınlığına bir darbe de Şişli Kaymakamlığı'ndan!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 15:32:00 -
LGBT sapkınlığına bir darbe de Şişli Kaymakamlığı'ndan!

Şişli Kaymakamlığı, LGBT'li sapkınların belgesel gösterimi yapmasına izin vermedi. Ağababalarının 2023 seçimini kaybetmesi sebebi ile etkinlikleri engellenen Üniversiteli Feminist Kolektif adlı oluşum provakatif paylaşımlar yaptı.

LGBT'li sapkınların İstanbul Şişli'deki buluşmasına kaymakamlık tarafından geçit verilmedi.

Eşcinselliği özendirici belgesel gösterimine izin çıkmayınca, organizatör oluşum "Üniversiteli Feminist Kolektifi" provakatif ifadelerle kaymakamlığı hedef aldı.

Sapkınların Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün yapmayı planladığımız "Diren Ayol" film gösterimimiz Şişli Kaymakamlığı tarafından keyfi gerekçelerle yasaklandı. Kadın ve LGBTİ+'ların bir araya gelip film izlemesinden bile korkuyorsunuz. Korkun, titreyin!" denildi.

"Diren Ayol" adlı belgeselin sözde onur yürüyüşünü konu edindiği öğrenildi.
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