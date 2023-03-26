'LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum' diyen Yavuz aday oldu

Elhamdülillah Ermeniyim", "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum", “LGBT’li kardeşlerimizin saçının teline zarar gelecekse ben başörtümü çıkarır yakarım” şeklinde toplumu ifsada düşürecek görüşlere sahip, temeli olmayan fıkhi yorumları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen Fatma Yavuz isimli sözde aktivist, CHP'den İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı oldu.

Son olarak, İBB'nin farklı dinlere mensup kişilerden oluşma İnanç Masası adlı biriminde hoca olarak çalışan, düğününde alkol servisi yaptırdığı için iş akdi sonlandırılan Yavuz, listeler YSK'ya teslim edilmeden evvel Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Bu gelişme, akıllara geçmiş dönemde Aleviler ve CHP'liler hakkında söylediği sözleri getirdi.

Muhalif cenahın 'İnsan Hakları Savunucusu' ve 'Aktivist' diye tanıttığı Fatma Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyken CHP'ye ve Atatürk'e karşı görüşlerini sosyal medya hesabı üzerinden dile getiriyordu. O dönemde dikkat çeken paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

"Merakımdan soruyorum, bir Alevi nasıl Atatürkçü olabiliyor? Dersimi Tunceli’ye çeviren zulmü nasıl hazmediyorsunuz?"

"Atatürk Sabiha Gökçen’e dur yapma demedi. Dersimli nice can şimdi yok."

"Hala şapkanın beka meselesi, karşı çıkmanın ihanet olduğuna inanmamamızı bekliyorlar. İnsanlara ne giyeceklerini dayatmanın savunulacak hatta konuşulacak bir tarafı yoktur. Ruhun şad olsun Atıf Hoca."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Son olarak Atatürkçü değilim, hiç olmadım, İskilipli Atıf Hocacıyım."

Diyanet'te çalıştığı dönemde İslamiyet'le bağdaşmayan söz ve düşüncelere sahip olması ve din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilemesi nedeniyle soruşturma geçiren Fatma Yavuz, 2019 yılında 657 no'lu kanunun 98/b maddesi hükmünce ihraç edilmişti. Başörtüsü aleyhindeki düşünceleri ve LGBT'yi savunucu nitelikteki sözleri, Yavuz'un haklı biçimde Diyanet'ten uzaklaştırılmasına yol açmıştı.

Diyanet'in dediğine geldi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da göreve gelir gelmez farklı dinlerden bireylerin yer aldığı İnanç Masası adlı birimi oluşturdu.

Bu birimde görevlendirilenler arasında 2019'da Diyanet'ten ihraç edilmiş Fatma Yavuz da vardı. Fakat Yavuz'un İslam'a aykırı düşünceleri ve eylemleri bu paravan yapıda devam etti.

İnanç Masası olarak Ateizm Derneği'ne yaptığı ziyaret, Fransız menşeili Euronews'e verdiği röportajda "Şortu savunmak, başörtüsünü savunmak ile aynıdır" şeklindeki ifadesi, "Başörtüsünü çok defa çıkarıp atmayı düşündüm" minvalindeki açıklaması ve Laikliğin İslamiyet'e uygun olduğunu iddia etmesi aynı dönemde kayıtlara geçmişti. Ancak bardağı taşıran gelişme, Mart 2022'de cereyan etti.

Düğünde alkol servisi?

Mart 2022'de Maltepe Belediyesi İnanç Masası Koordinatörü Murat Korkmaz'la hayatını birleştiren Fatma Yavuz, düğününde alkol servisi yaptırmış, bununla da yetinmeyip "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" demiş ve alaycı bir üslupla "Melekler 'sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" diye konuşmuştu.

Fatma Yavuz'un alkol servisine tepkiler çığ gibi büyümüş, sosyal medya kullanıcıları ünlü hadis alimi Tirmizi'nin naklettiği, "ALLAH içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, ken­disi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin." Hadis-i Şerifi ile cevap vermişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içki hakkındaki fetvalarını yok sayıp, kendine ait, temeli olmayan hükümlerde bulunan Yavuz ise, "Diyanet, sen istediğin kadar masa başında fetva üret. Hiçbir şey olmuyor" şeklindeki cevabıyla eleştirilere cevap vermişti. Tepkilerin büyümesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da iş verdiği Fatma Yavuz'u 'İnanç Masası' biriminden ihraç etmek zorunda kaldı.

Ancak Yavuz, işten atılması üzerine Genel Sekreter Mahir Polat'ı suçlayarak, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobbingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!" mesajını yayınladı. 2022'de İBB'den kovulan sözde aktivist, bu kez CHP'de aktif bir rol üstlendi. Özellikle Ağustos 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'helallik' istemesi çok konuşulmuştu.

Kılıçdaroğlu'nu bile şaşırttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen 'Helalleşme' seremonisinde Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinden ihraç edilen Fatma Yavuz da vardı.

'Başörtüsü mağduru' olarak kürsüye çıkan Yavuz, Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" dedi. Bir nevi Kılıçdaroğlu'nun başörtüye '1 metrekarelik bez parçası' demesi ve başörtüsü serbestisini AYM'ye taşımasını aynı kefeye koydu. 'Helalleşme' seremonisinde Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun güldüğü anlar kameralara yansımıştı.

'Sol elle yemek yenebilir', 'Trans bireyler onurumuzdur' şeklinde hayrete düşürücü açıklamalarda bulunan Fatma Yavuz, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan helallik istediği yılın ertesinde CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı oldu. İki gelişmenin arasında sadece 7 ay vardı. Bu durum, akıllara 'Kapıdan kovuldu, bacadan mı girecek?' sorusunu getirdi.

Kaynak: Haber 7