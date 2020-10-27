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Teknoloji LG yeni telefonu Q52'yi duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

LG yeni telefonu Q52'yi duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji devi LG, orta segment yeni telefonu Q52'yi duyurdu. Q52, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti. İşte LG Q52'nin özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 02:32:00 -
LG yeni telefonu Q52'yi duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Güney Kore merkezli dev teknoloji üreticisi LG, düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni telefonu Q52'yi duyurdu. MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan LG Q52, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekmeyi başardı. Peki LG Q52, kullanıcılara neler vadedecek? İşte LG Q52'nin özellikleri ve fiyatı...

LG'nin yeni akıllı telefon modeli Q52, 6.6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekran ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu ekranda 13 Megapiksel çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor.

Telefonun yan kısmında, ekran kilidini açmaya yarayan bir parmak izi okuyucu sensörü; arka kısmında ise 48 Megapiksel çözünürlük ana arka kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

LG Q52, gücünü MediaTek Helio P35 işlemciden alıyor. Yeni telefon, kullanıcılara 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Ancak kullanıcılar isterlerse bu depolama alanını microSD kart ile genişletebiliyor.

LG Q52, 4,000 mAh'lik bir batarya kapasitesi içeriyor.

LG Q52'nin fiyatı

Beyaz ve kırmızı renk seçenekleri bulunan telefonun satış fiyatı 299 dolar olarak belirlendi. Güney Koreli kullanıcıların hizmetine sunulan telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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