  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LG, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu
Ekonomi

LG, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu

LG, UV robotunu 2021'in başlarında ABD'deki konaklama, perakende, kurumsal ve eğitim alanlarında hizmet veren müşterilerine sunmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:47:09 -
LG, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, yoğun temasa maruz kalan alanları dezenfekte etmek için ultraviyole C (UV-C)1 ışığı kullanacak otonom bir robot geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, UV robotunu 2021'in başlarında ABD'deki konaklama, perakende, kurumsal ve eğitim alanlarında hizmet veren müşterilerine sunmayı planlıyor.

Dijital CES 2021'de resmi olarak tanıtılacak olan LG'nin yeni robotunun, temasın yoğun olduğu alanların dezenfekte edilmesine yardımcı olarak yeni bir hijyen standardı sağlaması bekleniyor.

Otonom tasarımı sayesinde robot; masalar, sandalyeler ve diğer mobilyaların etrafında kolayca hareket edebilecek, bir odanın dokunulabilir yüzeylerini 15 ila 30 dakika içinde ışınlayacak ve tek bir pil şarjıyla birden fazla alanı dezenfekte edebilecek.

Çalıştırması kolay olacak şekilde tasarlanan LG robotu, kapsamlı personel eğitimi ya da konusunda uzman bir kişi gerektirmeden yerleşik temizlik rutinlerine entegre edilebiliyor.

Personel, robotun hareketlerini ve yaptığı işi cep telefonlarına veya tabletlere gelen güncellemeler yoluyla izleyebiliyor. Çalışanların UV ışınlarına maruz kalması ise insan hareketi algılama sensörleri tarafından etkinleştirilen yerleşik bir güvenlik kilidi, bir acil durdurma düğmesine basılması veya mobil uygulama aracılığıyla en aza indiriliyor.


- "Otonom UV robotu, hijyenin en yüksek önceliğe sahip olduğu bir zamanda geliyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Başkan Yardımcısı ve LG Busiess Solutions Şirketi Robot İş bölümü Başkanı Roh Kyu-chan, şunları kaydetti:

"Otonom UV robotu, hijyenin otel misafirleri, öğrenciler ve restoran müşterileri için en yüksek önceliğe sahip olduğu bir zamanda geliyor. Tüketiciler, LG UV robotunun potansiyel olarak zararlı mikroplara maruz kalmalarını azaltmaya yardımcı olacağından emin olabilirler. Şu anda karşı karşıya olduğumuz temassız ekosistemdeki müşteriler daha yüksek bir hijyen seviyesi bekleyecektir. LG, yarının zorluklarının üstesinden gelmek için, yaratıcı çözümler geliştirmek için robotik, yapay zeka ve otonom sürüş alanlarındaki çeşitli uzmanlıklardan yararlanmaya kararlıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama
Spor

Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama

Şirketlerindeki başarıyı kulüplerde göstermeyen iş adamı başkanlar, artık kulübün borçlarından sorumlu tutulacak. Harekete geçen MHP Kocaeli..
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de kolları biz büküyoruz
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de kolları biz büküyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun." dedi.
S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti
Siyaset

S-400 konusunda halkın kendisi gibi düşünmediğini gören CHP'li Ünal Çeviköz çark etti

Daha önce S-400’ler konusunda ABD’nin yanında yer alan CHP’li Ünal Çeviköz, yaptırım kararının ardından halkın tek ses olduğunu görünce geri..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay