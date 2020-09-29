  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LG, UTRAGEAR FACE-OFF turnuvasıyla en iyi Valorant oyuncusunu seçiyor
Ekonomi

LG, UTRAGEAR FACE-OFF turnuvasıyla en iyi Valorant oyuncusunu seçiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:52:33 -
LG, UTRAGEAR FACE-OFF turnuvasıyla en iyi Valorant oyuncusunu seçiyor

İSTANBUL(AA) - LG Electronics, ilk LG UltraGearTM FACE-OFF turnuvasında, Riot Games'in ücretsiz oynanan popüler çok oyunculu oyunu Valorant'ın en iyi nişancısını seçecek.

LG'den yapılan açıklamaya göre, e-spor etkinliği, LG'nin resmi Twitch kanalında (www.twitch.tv/ultrageargaming) canlı yayınlanan karşılaşmalarla 3 Ekim saat 16.00'da (EDT) başlayacak.

Riot Games'in bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü oyun, firmanın son derece popüler olan oyunu League of Legends'ı takip ederek büyük bir hayran kitlesi yarattı. Tek bir günde 34 milyon saat izlenen oyun, 2019 League of Legends Dünya Şampiyonası Finalleri'nden sonra, tek günlük Twitch izleyici sayısı ile ikinci bir ilk gün rekoru kazandı.

Resmi olarak Haziran 2020'de yayınlanan Riot Games'in Valorant'ı, 5 kişilik takımları, hem beceri hem de strateji gerektiren çılgın bir savaşta karşı karşıya getiriyor. Her biri Overwatch (atıcı), Fortnite (hayatta kalma), Call of Duty ve CS: GO (taktik) oyunları başta olmak üzere belirli birçok oyunculu FPS türünde uzmanlaşmış toplam 20 popüler oyuncu, Valorant galibi unvanı kazanmak için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, "LG UltraGear, mükemmel bir oyun deneyimi için tüm kutuları kontrol ediyor ve ciddi oyuncuların talep ettiği görüntü kalitesi, özellikler ve 1 ms yanıt süresi ile öne çıkıyor. LG UltraGear FACE-OFF turnuvası, dünyanın her yerinden oyuncuları ve hayranları bir araya getirmesinin yanı sıra e-sporları daha da eğlenceli hale getiren etkileyici teknolojileri sergileme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması
Siyaset

Abdullah Gül'den Ermenistan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan sınır hattında Ermenistan'ın provokasyonları sonrası başlayan saldırılara ilişkin bir açıklama ya..
Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı
Siyaset

Başkan Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay