  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor
Aktüel

LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor

LG Electronics Business Solutions Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan: - "Kurumsal dünyada çok tercih edileceğini düşündüğümüz yeni ProBeam projeksiyon cihazlarımız uzun ömrü, kolay kurulumu, çevreci yapısı ve elektrik faturalarını azaltacak teknolojisiyle her ölçekteki şirketin ilk tercihi olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:12:52 -
LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA)- LG Electronics'in (LG) yeni LG ProBeam lazer projektörleri, toplantı odalarının en yeni misafiri olmaya hazırlanıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, tercihe göre Full HD (BF50KG) ve 4K çözünürlük sunan (BF50NST) projeksiyon cihazları ile toplantılar daha net ve renkli olacak. LG'nin popüler yüksek çözünürlüklü projektör serisinde yer alan ProBeam cihazlar, her ölçekteki şirket için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllardan bu yana projeksiyon cihazlarında lamba teknolojisi kullanılıyor. Lambalı projeksiyon cihazlarında lamba ömrü önemli bir sorun olarak öne çıkarken lazer projeksiyon cihazları yeni teknolojileriyle on yıla varan kullanım süresi vaat ediyor. ProBeam'lerde yer alan güçlü lazer ışık kaynağı daha parlak görüntüler sağlıyor ve 20 bin saate kadar ömür sunuyor. Bu projektör günde 8 saat çalışması durumunda dahi 7 yıl dayanıyor. Çalışma süresi günde 2 saat olan bir cihazın ömrü ise 28 yıl.

Lambalı cihazlarda lamba eskidikçe görüntü kalitesi azalmaya başlarken, lazer cihazlar ilk günkü performansını da sürdürüyor. Ayrıca lazer projeksiyon cihazları daha düşük toplam sahip olma maliyeti ile de işletmeler için farklı bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Lazer cihazlar, lambalı cihazlara göre çok daha hızlı yapılan ayarlamalarla en iyi ortam performansını da sunuyor. Toplantı odaları ister karanlık, ister loş, ister çok aydınlık olsun son teknolojiye sahip ProBeam'ler birkaç saniye içinde bulunduğu ortama uyum sağlayabilme özelliğine sahip.


- Esnek ve kolay kurulum


LG ProBeam projeksiyon cihazları Lens Kaydırma ve Yakınlaştırma x1,6 özelliği projektörü istenilen yere kurabilme, ekranı tam boyut ve konuma ayarlayabilme olanağı da sunuyor. HDBaseT uyumluluğuna da sahip ProBeam, ultra yüksek kaliteye sahip video ve ses, ethernet, kontroller, USB ve hatta 100 W'a kadar güç aktarımı için beş farklı sinyali taşımak için tek bir uzun mesafe kablosu kullanıyor. Ayrıca ProBeam lazer projektörler, çalışma alanınıza kolayca sığacak şekilde kompakt bir tasarıma da sahip.

ProBeam lazer projektörler akıllı kablosuz bağlantı özelliğine de sahip. Akıllı iletişim için, ekranı ve sesi kablosuz yansıtma (Miracast) ve bluetooth eşleştirme ile rahatça paylaşmak mümkün. Ayrıca webOS ile cihaz Wi-Fi ağını kullanarak internete bağlanabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, LG Electronics Business Solutions Company Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, "Kurumsal dünyada çok tercih edileceğini düşündüğümüz yeni ProBeam projeksiyon cihazlarımız uzun ömrü, kolay kurulumu, çevreci yapısı ve elektrik faturalarını azaltacak teknolojisiyle her ölçekteki şirketin ilk tercihi olacak." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak
Ekonomi

Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak

İngiltere merkezli HSBC 2021 altın tahminini açıkladı. Bankaya göre 2021 yılında gram altın maksimum 500 lira seviyesine ulaşacak. ..
Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcıl..
AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı
Dünya

AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı

Yunanistan'ın başını çektiği ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilmedi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay