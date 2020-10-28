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Teknoloji LG kendini temizleyebilen yeni kulaklığını tanıttı! İşte özellikleri
Teknoloji

LG kendini temizleyebilen yeni kulaklığını tanıttı! İşte özellikleri

Teknoloji devi LG, ultraviyole ışıkla kulak uçlarını temizleyebilen aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kulaklığı LG Tone Free HBS-FN7'yi duyurdu. İşte yeni kablosuz kulaklığın özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 04:59:00 - 2020-10-28 05:15:09
LG kendini temizleyebilen yeni kulaklığını tanıttı! İşte özellikleri

Dev teknoloji üreticisi LG, UV ışıklı yeni kablosuz kulaklığı LG Tone Free HBS-FN7'yi tanıttı. Yeni kulaklık aktif gürültü engelleme ve ultraviyole ışıkla kulak uçlarını temizleyebilme özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte LG Tone Free HBS-FN7'nin özellikleri...

LG'nin yeni kulaklığı LG Tone Free HBS-FN7, aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geldi. LG Tone Free HBS-FN7 kablosuz kulaklık, tam dolu şarj ile kullanıcılara 7 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca UV teknolojisiyle gelen kutu ile birlikte bu süre 21 saate kadar uzayabiliyor.

Yeni kablosuz kulaklığın dikkat çeken bir diğer özelliği ise ultraviyole ışıkla kulak uçlarını temizleyebilmesi oldu.

Şirket, bugün itibarıyla Güney Kore'de satışa sunduğu LG Tone Free FN7 isimli yeni kulaklığın 4'üncü çeyrekten itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın bazı pazarlarında da satışa sunulacağını belirtti. Kulaklığın fiyatı ise henüz belli olmadı.

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