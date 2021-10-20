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Aktüel Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor
Aktüel

Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor

Uzmanlar, yüksek oranda yağ içeren paketli gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Severek yenilen cipslerin aslında göründüğü gibi olmadığı açıklandı. Cips paketlerinin içine konulan olestra isimli madde, yağ değerini artırmadan yağ yerine konuluyor. Bu zararlı madde, vitaminlerin emilimlerini durduruyor ve bağırsak sorunlarına yol açıyor. İşte olestranın zararları ve kullanım alanları...

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:06:00 - 2021-10-20 12:21:25
Lezzetini biliyoruz ama bunu bilmiyoruz Cips paketlerinin içine bakın ne konuluyor

Olestra, paketlenmiş ürünlerin kalori değerini arttırmadan yağ yerine kullanılan bir maddedir. Patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanması ve yağ içeriklerinin düşürülmesi amacıyla kullanılır.

Olestra içeren hazır gıdaların, temel vitaminlerin emilimini engellediği, karın ağrısına sebep olduğu ve mide-bağırsak sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler ve kozmetiklerden sorumlu büro FDA, 1996 yılında  Patates cipsi, Mısır cipsi ve gibi paketlenmiş hazır atıştırmalıklarda katı ve sıvı yağların yerini kullanılmak üzere Olestra kullanımını onaylamış ve gıda katkı maddeleri için güvenlik standardını karşıladığı sonucuna varmıştı.

1990'ların sonunda ise, Olestra yan etkiler nedeniyle popülerliğini kaybetti ve büyük ölçüde kullanımı sınırlandırıldı. Ancak Olestra içeren ürünler hala bazı ülkelerdek marketlerde satılmaktadır.

Olestra içeren gıdalar nelerdir?

Paketli yiyeceklerdeki yağ oranını düşürmek için kullanılan Olestranın, kanser, obezite gibi önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtilmektedir.

Olestra içeren paketlenmiş gıdaların, görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir.

Olestra, patates cipsi, baharatlı çerezler ve krakerler gibi birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunuyor.

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