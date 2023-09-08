"Lezbiyen Ebrar"dan yeni skandal! Rezalet ki ne rezalet
Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini yine dikte etti! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt, bir defa daha lezbiyenliğini milletin gözüne gözüne sokma gayretine girişti.
Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini yine dikte etti! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt, bir defa daha lezbiyenliğini milletin gözüne gözüne sokma gayretine girişti.
X (Twitter) hesabından bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar' yazısının fotoğrafını paylaşan milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yapıp bir de pişkince "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın" notunu ekledi.
Ebrar Karakurt, propaganda amaçlı rezil paylaşımlarını bir süre sonra sildi.
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