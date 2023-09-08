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Gündem "Lezbiyen Ebrar"dan yeni skandal! Rezalet ki ne rezalet
Gündem

"Lezbiyen Ebrar"dan yeni skandal! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-09-08 10:48:00 -
"Lezbiyen Ebrar"dan yeni skandal! Rezalet ki ne rezalet

Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini yine dikte etti! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt, bir defa daha lezbiyenliğini milletin gözüne gözüne sokma gayretine girişti.

Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini yine dikte etti! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt, bir defa daha lezbiyenliğini milletin gözüne gözüne sokma gayretine girişti.

X (Twitter) hesabından bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar' yazısının fotoğrafını paylaşan milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yapıp bir de pişkince "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın" notunu ekledi. 

Ebrar Karakurt, propaganda amaçlı rezil paylaşımlarını bir süre sonra sildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

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Yorumlar

Cuma aktaş

Devlet utansın. Buna değer verenler utansın. Şeytanlar mutlu, müslüman sıkıntıda. Her şerde bir hayır vardır. Bakalım bu dinsiz nasıl nihayete erecek.

Vatandaş

Bunun lezbiyen olduğunu herkes söylüyor biliyorsa ülkeyi yöneten ler bilmiyormu acaba.
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