  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Leylekler de şaşırdı! Bu kez erken döndüler
Aktüel

Leylekler de şaşırdı! Bu kez erken döndüler

Sivas’ın "Leylekli köyü" olarak da bilinen Göydün köyüne yaklaşık 1 asırdır gelen leylekler, bu yıl erken gelince köy sakinlerini şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:17:00 -
Leylekler de şaşırdı! Bu kez erken döndüler

Sivas’ın Hafik İlçesine bağlı Göydün köyü baharın müjdeleyicisi olan leylekleriyle dikkat çekiyor. Her yıl birçok leyleklerin geldiği bu köy bu sebeple "Leylekli köy" olarak da biliniyor. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi leylekleri de şaşırttı.

Her yıl Nisan ayının ilk haftalarında köye gelen leylekler bu yıl Mart ayının ilk haftalarında geldi. Köye gelerek yuvalarına yerleşen iki leyleği gören köylüler ise şaşkınlığını gizleyemedi . Yaklaşık 100 yıldır önceki kuşaklarının geleneğini bozmayarak aynı köye gelen leyleklerin çekilen fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köy muhtarı Şahap Balkan, leyleklerin bu yıl 10 gün erken geldiğini söyledi.

10 gün erken gelen leylekler şaşırttı

Göydün Köyü Şahap Balkan, leyleklerin bu yıl 10 gün erken geldiğini ve bu duruma şaşırdıklarını ifade ederek, "Leylekler 100 yıldır belki daha fazla buradalar. Leyleklerin geçmişi çok eski. İlk gelip kiliseye kondular.

Ondan sonra da camiye kondular. Camiden hariç 4-5 tane daha yuva var. Herhalde bu senede artarak devam edecek. Bu sene biraz erken geldiler. Şuan iki leylek geldi. 10 güne kadar 8-10 tane daha gelirler. Leyleklerin gelmesi baharın müjdecisi. Yalnız bu sene erken geldiler. Erken gelmeleri bizi de şaşırttı. Tahminen 10 gün erken geldiler" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya vurmaya başladı! Putin'in Türkiye planı deşifre oldu
Dünya

Rusya vurmaya başladı! Putin'in Türkiye planı deşifre oldu

Rusya ve Esed rejimine bağlı güçler, Türkiye sınırına yakın noktaları hava saldırıları ile hedef almayı sürdürüyor. Moskova'nın saldırı düze..
Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı
Gündem

Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı

Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayın programında eski HDP milletvekili Altan Tan ile birlikte gündemi yorumladı. Yayın esnasında Hulki ..
Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

Altın ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken piyasalar bugün FED Başkanı Powell'in sunumuna ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD 20..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay