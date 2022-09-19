Leyla Türk kimdir? Leyla Türk karakterini kim oynuyor?
Ebru Özkan Saban kim? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü salı akşamı ekranlara gelecek. Diziyi yakından takip etmek isteyenler ise Leyla Türk karakterini kimin oynadığını araştırıyor. Leyla Türk gerçekte kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Leyla Türk karakterinin kim olduğu merak ediliyor.
Leyla Türk kimdir? Leyla Türk karakterini kim oynuyor?
Leyla Türk karakterini Ebru Özkan Saban oynuyor.
Leyla Türk; Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama en başından bunu göze almış yürekli ve asil bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde bir başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı…
Ebru Özkan 18 Kasım 1978'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı
2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.
Ebru Özkan rol aldığı filmler:
Kabuslar Evi
Çınar Ağacı
Rüzgarın Hatıraları
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Ebru Özkan rol aldığı diziler:
Gözyaşı Çetesi
Kara İnci
Güldünya
Hanımın Çiftliği
Anneler ve Kızları
Hayatımın Rolü
Not Defteri
Paramparça
Şahin Tepesi
Hekimoğlu
Hakim