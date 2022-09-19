Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Leyla Türk karakterinin kim olduğu merak ediliyor.

Leyla Türk kimdir? Leyla Türk karakterini kim oynuyor?

Leyla Türk karakterini Ebru Özkan Saban oynuyor.

Leyla Türk; Cezayir Türk'le evlenmeyi kabul ettiğinde hayatının ne kadar zor geçeceğini bilen ama en başından bunu göze almış yürekli ve asil bir kadın. Ona, kocasının ölüm haberiyle, hamile kaldığının haberini aynı gün aldıran kadere, yerinde bir başkası olsa küser ama o Leyla Türk'tür. Cezayir Türk'ün hayat arkadaşı, yoldaşı, sırdaşı…

Ebru Özkan 18 Kasım 1978'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı

2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

Ebru Özkan rol aldığı filmler:

Kabuslar Evi

Çınar Ağacı

Rüzgarın Hatıraları

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Ebru Özkan rol aldığı diziler:

Gözyaşı Çetesi

Kara İnci

Güldünya

Hanımın Çiftliği

Anneler ve Kızları

Hayatımın Rolü

Not Defteri

Paramparça

Şahin Tepesi

Hekimoğlu

Hakim