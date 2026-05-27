Lexus'un yeni nesil ES modeli Türkiye'de satışa çıkıyor

Premium otomobil üreticisi Lexus, ES modelinin sekizinci neslini 2026'nın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 10. yılına giren marka, yeni ES modeliyle ürün gamını genişletiyor.

Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenen LF-ZC konseptinden ilham alınarak geliştirilen yeni ES, daha büyük boyutları ve ileri teknolojileriyle markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Yeni ES'nin dış tasarımında akıcı çizgiler öne çıkarken, "Omotenashi" anlayışı doğrultusunda geliştirilen kabinde yolculara yüksek konfor seviyesi ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuluyor.

LS modeliyle tanıtılan ES, bugüne kadar dünya genelinde 3 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Önceki nesline göre daha büyük boyutlara sahip modelin geliştirme süreci, Japonya'daki Shimoyama Araç Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tasarım, mühendislik ve test ekiplerinin aynı çatı altında çalıştığı merkezde yeni ES test edilerek geliştirildi.

Altıncı nesil hibrit teknolojisini kullanan ES 300h, 2,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, ön eAxle ünitesi ve yeni nesil lityum-iyon bataryayı bir araya getiriyor. 198 beygir güce sahip ES 300h, dört çeker versiyon ile 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 7,7 saniyede tamamlıyor. Aracın, 100 kilometrede 4,8 litre yakıt tüketimi ve 109 gram/kilometre karbondioksit emisyonu değerleri bulunuyor. Yeni hibrit sistem, önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle tercih edilebiliyor.

Yeni ES, yeniden tasarlanan GA-K platformu üzerine inşa edildi. Elektrikli ve hibrit güç ünitelerine uygun şekilde geliştirilen platformla geniş yaşam alanı sunulurken, otomobilin dingil mesafesi, uzunluğu, genişliği ve yüksekliği arasında denge sağlandı. Ön tasarımda karakteristik "spindle" formu modern şekilde yeniden yorumlandı. Çift L formundaki ön far tasarımıyla gündüz farları ve sinyal lambaları farklı konumlandırıldı. Arka tasarımda aracın genişliği boyunca uzanan LED ışık barı, logoyu merkezde birleştirerek aerodinamik performansa katkı sağlıyor.

Yeni ES'nin toplam uzunluğu 5 bin 140 milimetreye ulaşırken, dingil mesafesi 80 milimetre artırılarak 2 bin 950 milimetreye çıkarıldı. Genişliği 1920 milimetre olan yeni ES'nin yüksekliği elektrikli versiyonda 1560 milimetre, hibrit versiyonda 1555 milimetre olarak belirlendi. Büyüyen ölçüler sayesinde yaşam alanı ve 517 litreye kadar çıkan bagaj hacmi artırıldı.

Sürücü odaklı Tazuna konsepti kullanıldı

Kabin tasarımında tüm kontrollerin sezgisel ve kolay kullanılabilir olmasına odaklanıldı. Ön ve arka koltuklar arasındaki mesafe 1102 milimetreye çıkarılarak önceki nesle göre 77 milimetre daha geniş bir yaşam alanı sunuldu. Üst donanımlı elektrikli ES versiyonlarında sunulan "Arka Konfor Paketi"nde arka koltuklar 28-38 derece arasında yatırılabiliyor ve ısıtma, havalandırma ile masaj fonksiyonları sunuyor. Ön yolcu koltuğunun arkasındaki koltukta, uzatılabilir ayak desteği yer alıyor. Ön yolcu koltuğu ve başlığı elektrikli şekilde öne katlanarak arka yolcular için daha geniş diz mesafesi ve görüş alanı sağlıyor. Arka orta kol dayamada yer alan dokunmatik kontrol paneliyle koltuk ve klima ayarları yönetilebiliyor. Yeni nesil ön koltuk teknolojisini kullanan modelde hafif yapılı ve modüler tasarıma sahip yeni koltuklar destek ve konfor seviyesini artırıyor.

Kokpit tasarımı, sürücü odaklı "Tazuna" konseptiyle şekillendirildi. 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı, direksiyon formuna uygun şekilde tasarlandı. Sürücüler ekran düzenini kendi tercihlerine göre 6 farklı görünümle kişiselleştirebiliyor. Ambiyans aydınlatma özelliği 14 farklı tema ve 50 renk seçeneği sunuyor. Standart olarak sunulan 10 hoparlörlü ses sistemine ek olarak üst donanımlı versiyonlarda özel geliştirilen 17 hoparlörlü Mark Levinson Surround Sound sistemi yer alıyor. Üç bölgeli klima sistemi sürücü, ön yolcu ve arka yolcuların farklı sıcaklık ayarları yapabilmesine imkan tanıyor. "Lexus Climate Concierge" sistemi koltuk ısıtma, havalandırma, direksiyon ısıtma ve klima fonksiyonlarını birlikte yönetiyor.

Yeni nesil LexusConnect multimedya sistemiyle dijital kullanıcı deneyimi sunan modelde, "Arene" yazılım platformu kullanılıyor. Yeni multimedya sistemi, önceki nesle göre 4 kat daha hızlı işlem gücü, 8 kat daha fazla depolama kapasitesi ve 256 GB hafıza sunuyor. Sistem, 14 inçlik dokunmatik ekranla kontrol ediliyor.

Tüm yeni ES modellerinde standart olarak sunulan güncel "Lexus Safety System+" paketi, önceki nesle göre geniş algılama kapasitesiyle öne çıkıyor. Geliştirilen sensör teknolojileri sayesinde yatay görüş açısı yüzde 115 artırılırken, algılama mesafesi yüzde 170 oranında geliştirildi. Yeni ES'nin Ön Çarpışma Önleyici Sistemi de kapsamlı şekilde geliştirilerek hareketli ve sabit engel yelpazesini algılayabilir hale getirildi. Dinamik Radarlı Hız Sabitleme Sistemi'ndeki yeni "Eco Run" modu, öndeki aracın hava direnci avantajını analiz ederek sürücünün verimli takip mesafesi belirlemesine yardımcı oluyor. Araçta Şerit Takip Sistemi, Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi özellikler bulunuyor. Arkadan Yaklaşan Araç Uyarı Sistemi ise arkadan yaklaşan araçları sesli uyarı, dijital gösterge ekranı ve dijital dikiz aynası üzerinden sürücüye bildiriyor.