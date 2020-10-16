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Aktüel Lewis Hamilton, LG Signature marka elçisi oldu
Aktüel

Lewis Hamilton, LG Signature marka elçisi oldu

Altı kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Hamilton ilk olarak, markanın "Sanat teknolojiye ilham verir, teknoloji sanatı tamamlar" felsefesini anlatmak üzere, yeni bir kampanyada rol alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:39:49 -
Lewis Hamilton, LG Signature marka elçisi oldu

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), altı kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın, şirketin ev çözümleri markası olan LG Signature'ın küresel elçisi olmak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu.

LG açıklamasına göre, Hamilton ilk olarak, markanın "Sanat teknolojiye ilham verir, teknoloji sanatı tamamlar" felsefesini anlatmak üzere, yeni bir kampanyada rol alacak.

Yeni kampanyada Hamilton, stil sahibi, sofistike bir yaşamın nasıl sürdürüleceği, kendisini alanında en iyisi olmaya neyin motive ettiği ve LG Signature'ın yaşam tarzını nasıl şekillendirdiği konusundaki düşüncelerini izleyicilerle paylaşacak. Hamilton ve LG Signature, oyunun zirvesinde olmanın sıkı çalışma ve çaba gerektirdiğini gösteriyor.

Açıklamaya göre, detay ve tasarım gözünün yanı sıra pek çok yeteneğe sahip bir kişi olarak Hamilton, beceri, stil ve hassasiyetin özü olarak kabul ediliyor. Hamilton'ın bir "LG Signature performans onaylayıcısı" olarak rolü, markanın birinci sınıf yaşam tarzı çözümlerinin performansını vurgulamak olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamilton, "LG Signature, yaptığı her işte en iyisi olmaya çalışan bir marka, bu da beni ilk etapta cezbetti. Üstün teknoloji ürünü yaşam çözümleri, en iyi performansı elde etmek için en son teknolojileri ve mükemmel tasarımı sorunsuz bir şekilde birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

LG Küresel Pazarlama Merkezi Başkanı Jin-hong da, "Her alanda mükemmellik arayışıyla yorulmak bilmeyen Lewis Hamilton, LG Signature'ın temsil ettiği şeyin vücut bulmuş hali. Hem sporda hem de modada etkili olan Lewis, hem sanatı hem de teknolojiyi yansıtan öncü bir figürü temsil ediyor. Onu aramızda görmekten inanılmaz gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, LG Signature, yeni 88 ve 77 inç 8K OLED TV'ler, şarap mahzeni, InstaView Door-in-Door buzdolabı, TwinWas çamaşır makinesi ve daha fazlasını içeren çeşitli ve büyüyen bir dizi ürün sunuyor. Ödün vermeyen kalite ve temel unsurlara odaklanma, markanın yenilikçi ürünlerinin her birine dahil edildi.

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