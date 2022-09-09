"LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi" için tarih verildi

SavunmaSanayiST.com’a özel açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "LEVENT, özellikle bizim Silahlı Kuvvetleri’miz tarafından ihtiyaç duyulan bir platform. Yurt dışı ambargolarından dolayı böyle bir çözüme ihtiyacımız olduğu için Roketsan yine kendi öz kaynaklarıyla böyle bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor.

LEVENT’in şu andaki çalışmaları, olağanca hızıyla devam ediyor. Ana mühimmatı, SUNGUR’dan üretilen bir füze olacak. Füzenin üzerinde; SUNGUR’a ek olarak pasif arayıcı başlıklar, RF arayıcı başlıklar bulunacak. Üzerindeki denemeler ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor. LEVENT, hayata geçirildiğinde kendi başına veya radar güdümlü olarak geminin kendi radarlarına entegre olarak çalışabilecek modları olacak.

İlk atış hedefi: 2023

Hedefimiz, çok kısa bir süre içerisinde ilk atışları yapabilecek düzeye gelmek ve önümüzdeki yıl içerisinde denemelere başlayabilmek. Çok kısa süre içerisinde bunları üreterek, özellikle bizim Silahlı Kuvvetleri’mizin hava savunma konusundaki kabiliyetini LEVENT platformu ile arttırmaya gayret gösteriyoruz.

Ancak LEVENT, sadece bizim Silahlı Kuvvetleri’miz tarafından ihtiyaç duyulan bir platform değil. Aynı zamanda uluslararası müşteriler tarafından da yoğun ilgiyle bekleniyor. Bu konuda, iş birliktelikleriyle özellikle çok ciddi bir şekilde talep görüyoruz. Bu da aslında bu alana yapmış olduğumuz yatırımın çok kısa bir süre içerisinde dönüşünün olacağının bir garantisi.

Bu gibi bir sistemi hayata geçirip deniz platformlarının üzerinde kullanmaya başlayabilirsek, bunun aynı zamanda sabit platformlar üzerinde de yakın hava savunma unsurlarını içerecek şekilde de planlamasını yapma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD ambargosuna karşı milli çözüm

Türkiye, MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler ile birlikte ilk kez ABD üretimi RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile) Yakın Hava Savunma Sistemi’ni envantere aldı. Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen dört MİLGEM ADA Sınıfı Korvet, RAM sistemleriyle teçhiz edilmiş durumda. RAM sisteminin lançerleri Almanya’dan tedarik edilirken, füzeler ise ABD’den tedarik ediliyor.

ABD, uzun süredir Türkiye’ye RAM Füzeleri konusunda ambargo uyguluyor. Edinilen bilgiye göre; MİLGEM ADA Sınıfı Kovetlerin hava savunmasının emanet edildiği RAM sistemlerinde, halihazırda çok az mühimmat bulunmakta.

Roketsan tarafından geliştirilen LEVENT ile birlikte bu alandaki ambargonun, milli imkanlarla giderilmesi amaçlanıyor. LEVENT’in ikinci konfigürasyonunda ihtiyaç duyulan pasif radar arayıcı da Roketsan tarafından geliştirilecek.

Türk tipi hücumbotlarda kullanılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Ağustos 2020’de imzalanan Türk Tipi Hücum Bot (TTHB) için sözleşme kapsamında ilk 24 aylık dönemde yapılacak tasarım çalışmaları sonrasında, ikinci 30 aylık dönemde prototip üretimi gerçekleşecek.

İmzalanan sözleşme kapsamında tasarlanacak Türk Tipi Hücumbota ait silah konfigürasyonu isterlerinde “Yakın Hava Savunma Sistemi” tanımlamış olarak gözüküyor.

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