Ekonomi Levent Et’ten Kalite Vurgusu: Kendimiz Yemediğimiz Ürünü Sunmayız
Levent Et’ten Kalite Vurgusu: Kendimiz Yemediğimiz Ürünü Sunmayız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

1964 yılında kurulan Levent Et, restoran işletmeciliği alanında uzun süredir hizmet veren markalar arasında yer alıyor. Şirket yönetimi, restoran mutfaklarında kullanılan et ve ürünlerin seçiminde hijyen, tedarik kontrolü ve personel eğitim süreçlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Levent Et’in kurucu isimlerinden Mehmet Ali Serbest, kalite yaklaşımının işletmede temel ilke olduğunu belirterek, “Kendimiz yemeyeceğimiz ürünü müşterimize sunmayız.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, restoranda kullanılan etlerin yerel üreticilerden temin edildiği ve bu tercihin hem tedarik zinciri güvenliği hem de ürün tazeliği açısından sürdürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, bu iş modelinin bölge üreticilerinin ekonomik faaliyetini desteklediği de ifade edildi. İşletme, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Kazımpaşa Mahallesi 18 Nisan Caddesi üzerinde faaliyet gösteriyor.

Restoran mutfaklarında çalışan personelin görev dağılımı ve sorumluluklarına ilişkin iç eğitimlerin devam ettiği, hijyen standartlarının düzenli denetimlerle takip edildiği belirtildi. Süreçlerin, yıllar içinde oluşturulan iç yönetmelikler doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

