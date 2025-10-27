Levent Et’ten Kalite Vurgusu: Kendimiz Yemediğimiz Ürünü Sunmayız

Levent Et’in kurucu isimlerinden Mehmet Ali Serbest, kalite yaklaşımının işletmede temel ilke olduğunu belirterek, “Kendimiz yemeyeceğimiz ürünü müşterimize sunmayız.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, restoranda kullanılan etlerin yerel üreticilerden temin edildiği ve bu tercihin hem tedarik zinciri güvenliği hem de ürün tazeliği açısından sürdürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, bu iş modelinin bölge üreticilerinin ekonomik faaliyetini desteklediği de ifade edildi. İşletme, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Kazımpaşa Mahallesi 18 Nisan Caddesi üzerinde faaliyet gösteriyor.

Restoran mutfaklarında çalışan personelin görev dağılımı ve sorumluluklarına ilişkin iç eğitimlerin devam ettiği, hijyen standartlarının düzenli denetimlerle takip edildiği belirtildi. Süreçlerin, yıllar içinde oluşturulan iç yönetmelikler doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.