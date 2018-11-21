'Lenfödem'in tedavisi mümkün



Lenf ödem kolda, bacakta şişliklerle karakterize vücudumuzun çöplükleri olan lenfetiklerin anormal ve aşırı birikmesiyle karakterize bir hastalık..

Halk arasında ‘fil hastalığı’ olarak bilinen ‘lenfödem’ hastalığında damarların yanı sıra lenfatik sistem de etkileniyor.



Burada birikenler sadece vücudumuzun çöpleri olan lenfatikler değil aynı zamanda bağışıklık sistemi hücrelerimiz olan lenfositlerimiz.. Hastalığın teşhisini özellikle kolda, bacakta sonradan oluşan şişliklerle konuyor. Yüzük takıyorsak, saat takıyorsak artık bunların parmağımıza, kolumuza olmayışı, ayakkabı numaramızın büyümesi şişliklerle karakterize bir rahatsızlık.

Lenfödem nedir?

Hücrelerimiz bir sıvı ortamında bulunmaktadır. Hücrelerin içinde bulunduğu bu sıvıya lenf sıvısı deniyor. Bu sıvının vücuttaki miktarını dengeleyen sisteme de "lenfatik sistem".. Bu sıvının vücuttaki dolaşımını lenf kanallarında oluyor. Fakat lenfatik sistemde, kan dolaşım sisteminde olduğu gibi, dolaşımı kolaylaştıracak kalp ve atardamar benzeri bir mekanizma yoktur. Bunun yerine, lenf sıvısının, lenf kanalları üzerindeki dolaşımı kas hareketleri ile yani günlük yaşantımızdaki hareketlilikle sağlanır. Şayet vücutta biriken lenf sıvısı miktarı, lenfatik sistemimizin taşıyabileceğinden fazla olursa lenfödem oluşur.



Risk faktörleri..

Lenfödem doğuştan, ya da herhangi bir yaşta sebebi bilinmeyen bir şekilde başlayabilir. Bunun dışında radyasyona maruz kalma, enfeksiyon ya da travma sonrası da gelişebilir. Meme kanseri gibi bazı kanser türlerinde lenfödem hastalığına yakalanma riski vardır. Lenf düğümleri alınan hastaya bir de radyoterapi uygulaması yapılırsa risk oldukça artar.

ŞİŞMELER ARTAR

Lenfödem ile vücutta şişmeler meydana gelir. Lenfödemli kol veya bacak kolayca enfeksiyon kapar ve daha da kötüleşerek hastanın genel sağlığını da olumsuz etkiler.

Ve ne yazık ki tedavi görmemiş, yetersiz veya yanlış tedavi gören hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artar.

Bu yüzden tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir.

Tedavisinde 4 evre

Bunlar manuel lenf drenajı, cilt bakım, çok katlı bandaj ve egzersiz’dir.

Manuel Lenf Drenajı (MLD), lenf sisteminin elle manipule edilerek, lenfödem yüzünden bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımının sağlanması tekniğidir. Manuel lenf drenajı, elle yapılan, karın bölgenizi, boyun bölgenizi, sırt bölgenizi dahi içine alan ve lenf anatomisine uygun olarak yapılan, ritmik ve yavaş bir masaj uygulamasıdır.

İkinci evre olan cilt bakımında ise, ödemden dolayı nemini kaybeden cildin, nemini tekrar kazandırmaya çalışılır. Açık yara varsa yara bakımı yapılır.

Çok katlı bandaj tedavisinde lenfödem için özel üretilmiş kısa çekişli bandajlar, pamuk, sünger gibi materyallerle bandajlama yapılır.

Son evrede egzersiz de çok önemli. Çünkü lenfatik sıvının akış hızı, iskelet kasları tarafından sağlanan aralıklı dış basınca bağlıdır. Kas egzersizleri gereklidir.

Fakat ağır objeleri kaldırmak gibi egzersizlerden kaçınılmalıdır. Eklem hareketinin korunması için normal eklem hareketleri gereklidir.

TEŞHİS KONULDUYSA NE GÜZEL..

Çünki şanslısınız. Erken teşhis ve erken tedaviye başlama burada çok önemli bir şey. Çünkü lenfödemin artık çok ileriki aşamalarına ulaşıldığında biraz daha tedavi zorlaşacaktır.

Teşhis konulduktan sonra da bu tedaviyi doğru uygulayacak kişiyi bulmak gerekmektedir. Türkiye’de ve dünyada bu tedavi, lenfödem üzerine eğitim almış fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. Tedavi göreceğiniz merkezde bu işi yapacak kişinin eğitim alıp almadığını sertifikası olup olmadığını mutlaka sorgulayınız.



Tedavi süresi hastanın klinik bulgularına göre değişmektedir. Terapi 10 ila 30 seansa kadar sürebilmektedir. Her gün veya gün aşırı uygulanabilir. Seans süresi bir ile bir buçuk saat sürmektedir.

TEDAVİDEN SONRA..

Kolu ya da bacağı korumak, özellikle epilasyon ve tırnak kesimi ya da tırnak bakımında deriye herhangi bir hasar gelmemesi için bunları çok özenli yapmak, güneş yanığından korunmak, çok dar elbiseler giymemek, beslenmede özellikle tuz tüketimini azaltmak, kilo kontrolünü iyi yapmak, hafif spor yapmak önemli..