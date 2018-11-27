0553 313 94 23

Lena Chamamyan İstanbul'da konser verecek

27 Kasım 2018 Salı 17:15
Lena Chamamyan İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

İlk konserini henüz beş yaşındayken doğduğu Şam'da veren etnik müziğin usta isimlerinden Chamamyan, 7 Aralık'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Babası Kahramanmaraşlı, annesi ise Mardinli olan ünlü sanatçı, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluşturduğu müziğiyle büyük bir dinleyici kitlesine kavuştu.

Henüz 5 yaşındayken kreş öğretmenin onu keşfetmesiyle müziğe adım atan Suriyeli sanatçının profesyonel anlamda ilk çıkışı ise 2006 yılında yayınladığı "Hal Asmar El-lon" adlı albümüyle oldu. Bu albüm, Mısır'da "Kültürel Kaynak Ödülü" ile "Radyo Monte Carlo Orta Doğu Ödülü"ne değer görüldü.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığı ve prodüktörlük de yapan Chamamyan, 2008 yılında Avusturya basını tarafından "dünya müziği şarkıcısı" dalında beş yıldız aldı. 2011 yılında ise Arabian Business (Arap İş Dünyası) Dergisi tarafından, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri olarak gösterildi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:15
  1. Lena Chamamyan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis
    1. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına..
    2. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
    3. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
    4. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
    5. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
    6. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
    7. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
    8. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
    9. Aranan teröristler listesinde "gri..
    10. İsrail'in Müslüman ülkelere..
    11. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
    12. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
    13. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
    14. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
    15. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
    16. İş adamı direksiyonunun başında..
    17. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
    18. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
    19. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
    20. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor