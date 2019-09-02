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Lemina, Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız orta saha Mario Lemina, İstanbul’a geldi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
Lemina, Galatasaray için İstanbul’da

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız orta saha Mario Lemina, İstanbul’a geldi.


Galatasaray, transferin son gününü hareketli geçiriyor. Uzun süredir uğraş verdiği Falcao transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, Southampton’dan kadrosuna kattığı 26 yalındaki Fransız orta saha Mario Lemina’yı da İstanbul’a getirdi. Lemina’nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Juventus’tan Southampton’a 17.25 milyon Euro bedelle transfer olan Lemina, 23 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol, 1 asiste imza attı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
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