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Aktüel LeMan da üzerine düşeni yaptı! 'Gezi Onurumuzdur' hadsizliği
Aktüel

LeMan da üzerine düşeni yaptı! 'Gezi Onurumuzdur' hadsizliği

Gezi olaylarında sokakların yıkılıp, yıkılmasını savunan LeMan dergisi, bu haftaki kapağında, "Gezi Onurumuzdur." başlığını kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 17:55:00 - 2022-05-04 18:03:12
LeMan da üzerine düşeni yaptı! 'Gezi Onurumuzdur' hadsizliği

Gezi Parkı davası kapsamında, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verilmesinden sonra, Gezici vandalları savunanlar, "Gezi onurumuzdur." sloganı ile kampanya yürüttü.

LeMan dergisi de Gezi kalkışmasına ön ayak olanları kapağına taşıdı.

Yakıp yıkmayı 'özgürlük' olarak gördü

"Gezi Onurumuzdur" başlığını kullanan LeMan, sokakları yakıp-yıkmayı "özgürlük" sayarak, tepki çeken bir görsel kullandı.

İşte LeMan'ın tepki çeken kapağı:

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Açık söyliyeyim ki benim dükkanımı yakıp yıkanları affetmem mümkün değildir artık elimden ne gelirse.
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